Er war allein an einen Baum gebunden: Geheimnis um ausgesetzen Hund "Socke" gelüftet

Schäfer-Mix "Socke" wird im Tierheim Landsberg versorgt, nachdem er in Igling angebunden an einen Baum gefunden wurde. Nun ist klar, wo der Hund herkommt.

Von Thomas Wunder

28.06.2021 | Stand: 12:53 Uhr

Das Schicksal von Hund „Socke“ haben viele Tierliebhaber aus dem Landkreis verfolgt. Der Schäfer-Mix war vor gut zwei Wochen in der Nähe des Iglinger Baggersees an einem Baum angebunden entdeckt worden (wir berichteten). Im Tierheim in Landsberg wurde das acht Jahre alte Tier versorgt und fieberhaft nach dem Besitzer gesucht. Mittlerweile haben Detlef Großkopf und seine Mitstreiter vom Tierschutzverein die Frau gefunden, der das Tier gehört. Die Spur führte nach Kroatien – und jetzt ist klar, warum „Socke“ ausgesetzt wurde.