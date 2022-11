Ermittlungen nach Einbruch in Buchloe: Wem gehört dieser Rucksack?

Nach einem Einbruch in Buchloe sucht die Polizei Hinweise. Der Einbrecher wurde von der Bewohnerin gestoppt. Er konnte flüchten, hinterließ aber einen Rucksack.

29.11.2022 | Stand: 15:26 Uhr

Nach einem Wohnungseinbruch in der Nacht von Freitag auf Samstag in Buchloe sucht die Polizei nach Hinweisen. Wie die Beamten berichten, versuchte die Bewohnerin des Hauses, den unbekannten Einbrecher festzuhalten. Er konnte sich jedoch losreißen und flüchten. Der Unbekannte hinterließ einen auffälligen Rucksack, der nun für die Ermittlungen nützlich werden konnte.

Einbruch in Haus in Buchloe: Täter kann sich losreißen

Am Samstag, 26. November, hat ein Unbekannter gegen 2.30 Uhr das Toilettenfenster eines Einfamilienhauses in Buchloe aufgehebelt und sich so Zugang zu dem Haus verschafft. In dem Haus wohnt ein Ehepaar. Die Frau wurde durch die Geräusche wach und schaute nach, was im Haus vor sich ging. Dabei traf sie auf den Einbrecher. Sie versuchte ihn festzuhalten, doch der Unbekannte konnte sich losreißen. Er flüchtete unerkannt zu Fuß. Die Frau trug eine Fraktur am Finger davon, konnte aber nicht genau sagen, wie das passiert ist.

Bei der bislang bekannten Tatbeute handelt es sich laut Polizei um zwei Schlüsslebunde. An diesen befinden sich Schlüssel für das Auto und das Wohnmobil des Ehepaars sowie ein Schlüssel für die Haustür des Einfamilienhauses.

Ermittler suchen mit Rucksack des Tatverdächtigen nach Hinweisen

Im Garten vor dem Einstiegsfenster ließ der Einbrecher einen ocker-schwarzen Rucksack zurück. Die Kripo Kaufbeuren hat die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder der Herkunft des Rucksacks geben können, sollen sich bitte bei der Kripo Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341 933-0 melden.

