Umleitung über Erpfding - (W)ortneuschöpfung sorgt für Lacher

22.04.2023 | Stand: 11:29 Uhr

Das mit den bayerischen Ortsnamen ist eine Krux. Von einprägsamen, aber nicht minder komischen Bezeichnungen wie Lachen, Tussenhausen (beide im Unterallgäu), Bethlehem oder Lauchdorf (Ostallgäu) bis zu Unaussprechlichem wie Engelboldshofen (Leutkirch) und Pflaubaumen (Lengenwang) hält der Freistaat etliche Beispiele parat. Vom benachbarten Baden-Württemberg wollen wir an dieser Stelle gar nicht erst anfangen... Da kann man schon mal den Überblick verlieren. So entstehen bekannte Orte wie Hinterpfuideifl, gleich in der Nähe von dem Ort, wo der Pfeffer wächst.

Erpfting wird zu Erpfding(sbums) - Umleitungsschild in Ellighofen sorgt für Verwirrung

Ähnlich ging es wohl auch dem armen Tropf, der dieses Umleitungsschild gestalten musste. Autofahrerinnen und -fahrer nutzen bitte die Strecke über Erpf... Erpf....dingsbums halt – Erpfding. Was eine Baustelle in Ellighofen – oder Ellighausen? – alles auslösen kann. Unser Leser Otto Fischer, der das Missgeschick entdeckt und abgelichtet hat, vermutet hinter der (W)ortneuschöpfung dagegen einen verspäteten Aprilscherz.

Bleibt zu hoffen, dass die Suche nach Erpfding statt Erpfting nicht auch noch zur Krux für Verkehrsteilnehmer wurde. Wenn doch, haben sie unterwegs sicher unterhaltsame Ortsnamen entdeckt.

