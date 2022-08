Erstes Saison-Heimspiel des FC Buchloe in der Krähen-Arena

Der FC Buchloe empfängt den TSV Lautrach-Illerbeuren. Vor der Partie ist das Spielfeld nicht gerade in Kreisliga-Verfassung. Schuld ist eine Horde Vögel.

12.08.2022 | Stand: 17:48 Uhr

Zum ersten Heimspiel in der Kreisliga empfängt Neuling FC Buchloe den Vizemeister der vergangenen Saison, TSV Lautrach-Illerbeuren. Der FCB will sich von seiner besten Seite zeigen – anders, als das Stadionspielfeld, das eine Horde Krähen umgeackert hat.

TSV Lautrach-Illerbeuren startet mit 5:1-Sieg in die Kreisliga-Saison

Die Gäste sind mit einem 5:1-Erfolg gegen die DJK Memmingen-Ost in die Runde gestartet. Mit diesem Sieg haben die Unterallgäuer gleich ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Elf ist seit Jahren gewachsen, überwiegend zusammengeblieben und präsentiert sich eingespielt und kampfstark.

Umso wichtiger ist es für die Heimmannschaft, von Beginn an wach zu sein und möglichst schnell zu ihrem Spiel zu finden. Denn wenn man den TSV zu sehr in den Tritt kommen lässt, kann es einige Gegentreffer geben. Deshalb muss der FC Buchloe wie gewohnt kompakt und sicher stehen und seine Stärken in die Waagschale werfen. Es kehren einige verletzte Akteure wieder zurück, jedoch macht sich die Urlaubszeit bemerkbar. Davor ist jedoch kein Team gefeit. Insgesamt steht den Trainern ein breiter Kader zur Verfügung.

Spielfeld des FC Buchloe wurde von Krähen umgeackert

Noch vor dem Spiel bereitete ein anderer Kontrahent den frischgebackenen Kreisligisten Kopfzerbrechen: Krähen. Die haben nämlich ausgerechnet am Stadion-spielfeld ordentlich gewütet und tiefe Löcher zurückgelassen. Die Schäden nach der Krähenattacke sind nach Vereinsangaben deutlich schlimmer als in den vergangenen Jahren. Darum musste der Platz vor dem ersten Heimspiel in der Kreisliga erst wieder einigermaßen bespielbar gemacht werden.

Anstoß ist am Samstag um 15.30 Uhr im Alexander-Moksel-Stadion.

