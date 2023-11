Buchloer Piraten wollen ihren Platz unter den Top Ten behaupten

Der Kampf um die oberen Plätze in der Tabelle ist in vollem Gange. Am Wochenende trifft die Bayernliga-Mannschaft des ESV Buchloe auf Dorfen und Geretsried.

16.11.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Mit den Spielen neun und zehn in der aktuellen Bayernligasaison ist an diesem Wochenende bereits ein Drittel der Hauptrunde absolviert. Und der Kampf um die ersten sechs beziehungsweise zehn Plätze in der Tabelle ist bereits in vollem Gange. Die Buchloer Piraten stehen mit Rang 8 aktuell ganz ordentlich da. Am Freitag empfangen die Buchloer zu Hause den ESC Geretsried (20 Uhr), ehe am Sonntag dann ab 17 Uhr das Piraten-Duell beim ESC Dorfen ansteht.

