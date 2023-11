ESV Buchloe erkämpft sich den Heimsieg nach Eishockey-Krimi

Es ist der vierte Heimsieg in Serie: Nach einem spannenden Spiel gewinnt der ESV Buchloe gegen den ESC Geretsried im Penaltyschießen.

19.11.2023 | Stand: 10:33 Uhr

Die Buchloer Piraten haben nach einem engen und umkämpften Spiel am Freitagabend gegen den ESC Geretsried den vierten Heimsieg in Serie eingefahren. Doch dafür mussten die Freibeuter in einem Match auf Augenhöhe bis ins Penaltyschießen, ehe sie die Riverrats letztlich mit 4:3 (1:1, 1:0, 1:2) übertrumpften. Der überragende Mann an diesem Abend war Demeed Podrezov, der mit einem Doppelpack und einer Vorlage in der regulären Spielzeit sowie einem verwandelten Penalty im Shootout an allen vier Buchloer Treffern beteiligt war.

Buchloer Piraten liefern sich gegen die Riverrats Geretsried ein heiß umkämpftes Duell

Es war das erwartet knappe und heiß umkämpfte Duell, in dem die Piraten reichlich Mühe hatten, sich die wichtigen Punkte gegen einen direkten Konkurrenten um den zehnten Platz in der Eishockey Bayernliga zu sichern. Dabei verlief der Auftakt eigentlich nach Plan: Demeed Podrezov schoss sein Team früh mit 1:0 in Front (4. Spielminute). Danach gerieten die Buchloer in doppelte Unterzahl, wobei Alexander Krafczyk mit einem Alleingang sogar noch die große Chance hatte, per Shorthander auf 2:0 zu stellen. Doch er scheiterte an der an diesem Abend starken Torfrau Johanna May (6.). Und als die Buchloer gerade wieder komplett waren, glich Josef Reiter für die Riverrats zum 1:1 aus (9.). Anschließend wog die Partie stellenweise hin und her. Beide Teams hatten zwar mehrfach die Chance auf den zweiten Treffer, aber beide Torleute erwiesen sich vorerst als Spielverderber.

So ging es mit dem Remis ins Mitteldrittel, das sich ebenfalls sehr ausgeglichen gestaltete. Die Freibeuter schafften es einfach nicht so recht, die gut gestaffelten Gäste, die selbst immer wieder gefährlich vor dem ESV-Tor auftauchten, ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. „Da haben wir ein bisschen den Zug zum Tor vermissen lassen“, meinte ESV-Trainer Christopher Lerchner. Nach 31 Minuten konnte er sich dann doch über die erneute Führung seiner Schützlinge freuen, als Podrezov per Strafschuss zum 2:1 traf. Diesen hauchdünnen Vorsprung nahmen die Hausherren mit in den letzten Durchgang, wenngleich die Gäste gegen Drittelende nochmals mächtig auf den Ausgleich drängten. Johannes Wiedemann im Buchloer Kasten rettete allerdings gleich einige Male in höchster Not – unter anderem in doppelter Unterzahl.

Riverrats gleichen aus und drehen die Eishockeypartie

Doch im letzten Abschnitt war die Führung schnell dahin: Nur 39 Sekunden nach Wiederbeginn glich Maximilian Hüsken zum 2:2 aus und Dominic Fuchs drehte die Partie sogar mit dem 2:3 (45.). Folglich mussten die Buchloer nun einem Rückstand hinterherlaufen, wobei die Zeit zusehends verrann. Erst in der Schlussphase gelang der bärenstarken zweiten Reihe noch der erlösende 3:3-Ausgleich, als Felix Schurr eine Podrezov-Hereingabe über die Linie lenkte (57.). Da die Buchloer anschließend noch eine Überzahl-Phase ungenutzt liegen ließen, ging es schließlich mit der wohl leistungsgerechten Punkteteilung in die Verlängerung.

Dort wiederum hatten die Geretsrieder die große Chance, als der ESC nach einer Buchloer Strafzeit mit einem Mann mehr auf dem Eis stand. Doch die Piraten verhinderten mit leidenschaftlichem Einsatz die drohende Niederlage. Da im folgenden Penaltyschießen mit Michal Petrak und dem „Man oft the Match“ Demeed Podrezov nur die Buchloer trafen, blieb der Zusatzpunkt nach harter Arbeit in Buchloe.

Auch interessant: In der neuesten Folge von "Stockcheck", dem Eishockey-Podcast unserer Redaktion, ist Nicola Eisenschmied vom ECDC Memmingen zu Gast