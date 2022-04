EU-Projekt macht Halt im Fuchstal

Bei den „Kultainern“ trifft sich eine internationale Gruppe. Welche Ziele sie verfolgt. 15 Sprachen zur Begrüßung - nur einer spricht bayerisch.

Redaktion Buchloer Zeitung

28.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Sie leben in Dänemark, Niederlande und Deutschland, doch die Hälfte der Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind in Syrien, Afghanistan, Äthiopien, Burundi oder Jemen geboren. Neun Moderatorinnen und Reporter im Alter zwischen 22 bis 36 Jahren und fünf Leiterinnen und Leiter von Organisationen sind Teil eines Projekts, das Kontakte in Krisenregionen aufbaut und einen digitalen Kulturaustausch als „digitale Rucksackreise“ ermöglichen möchte. Sie trafen sich bei den „Kultainern“ in Fuchstal.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.