European Championships kommen in den Landkreis Landsberg

Das Radrennen der Frauen bei der Europameisterschaft startet am Sonntag in Landsberg führt zum Ammersee. Was in Dießen geboten wird und wer im Starterfeld ist.

19.08.2022 | Stand: 18:01 Uhr

Die European Championships, die derzeit in München stattfinden, machen am Sonntag, 21. August, Station in der Region. Das Straßenradrennen der Frauen im Zuge der Europameisterschaft startet an diesem Tag in Landsberg. Rund 120 Fahrerinnen werden erwartet, unter ihnen auch Lisa Brennauer aus Kempten.

Start um 11.30 Uhr am Hauptplatz in Landsberg

Um 11.30 Uhr soll der Startschuss in Landsberg fallen, dann geht es für die Fahrerinnen vom Hauptplatz aus Richtung Pürgen. Weiter führt sie der Kurs über Hofstetten, Obermühlhausen und Dettenhofen nach Dießen. Dort ist ein großes Fanlager geplant. Gegen 12 Uhr wird die Durchfahrt des Hauptfeldes erwartet, Zuschauer sollten spätestens um 11 Uhr vor Ort sein, um sich noch einen guten Platz am Fahrbahnrand zu sichern. Anschließend ist Feiern angesagt. Bis 17 Uhr gibt es ein Fanfest an der Mehrzweckhalle in Dießen. (mame)