Familie sperrt sich aus Versehen in Siebnacher Kirche ein

In Kirch-Siebnach (Unterallgäu) ist eine Familie aus Versehen in eine Kirche eingesperrt worden. Nur ein Familienmitglied kam heraus.

27.12.2021 | Stand: 13:05 Uhr

Einen nicht alltäglichen Notruf hat die Polizei Bad Wörishofen am zweiten Weihnachtsfeiertag erhalten: Am frühen Nachmittag teilte eine Frau mit, dass ihr Ehemann und die beiden erwachsenen Kinder in der Wallfahrtskirche St. Georg in Kirch-Siebnach eingesperrt seien, heißt es im Polizeibericht.

Die Familie hatte einen Ausflug gemacht und dabei die Kirche besichtigt. Während die Ehefrau die Kirche noch verlassen konnte, lösten die anderen drei wohl aus Versehen die Verriegelung der Türe aus.

Familie sperrt sich in Kirche in Siebnach ein und wählt den Notruf

Da sich die Familie nicht mehr anders zu helfen wusste, wählte sie daraufhin den Notruf.

Die Gruppe konnte jedoch noch vor Eintreffen der Beamten durch einen berechtigen Schlüsselträger aus ihrer misslichen Lage befreit werden und im Anschluss den Weg nach Hause antreten.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Lesen Sie auch

Buchloerin Rosalia Walter weiterhin im Kolping-Bundesvorstand Kirche

Weitere Meldungen aus Buchloe und dem angrenzenden Unterallgäu lesen Sie hier.