Gute Sportler, schlechte Plätze: FC Buchloe sorgt sich um Zustand des Geländes

27.11.2022 | Stand: 05:06 Uhr

Den „souveränen Auftritt“ in der Saison 2021/22 lobte Vorsitzender Christian Hoppe bei der Mitgliederversammlung des FC Buchloe. Neben Lob für die Erste Mannschaft, die in die Kreisliga aufgestiegen war, und Ehrungen wurde auch weniger Erfreuliches angesprochen – wie etwa der Zustand der Sportplätze.

Diese Saison wieder mehr Vereinsaktivitäten beim FC Buchloe

Hoppe berichtete von Vereinsaktivitäten, die glücklicherweise wieder angelaufen seien. Er verwies auf ein G-Jugend Turnier im Juli und das Jugendzeltlager im August. Auch beim Buchloer Soundart-Festival sei die Fußballer-Jugend stark vertreten gewesen. Die Herren gönnten sich ein deftiges Ritteressen sowie einen Ausflug nach Füssen mit dem SV Anzing. Die Spieler Patrick Bail und Manuel Asner wurden für 250 Spiele geehrt. Großer Dank galt Robert Lerchner, der nach 45 Jahren seine Tätigkeit als Vereinsfotograf beendet hat. Bemerkenswert seien die sportlichen Leistungen in der vergangenen Saison gewesen. Die Erste Mannschaft erspielte sich den Aufstieg.

Das Team sei, so Matthias Guggenmos von Spielausschuss, quasi durchmarschiert durch die Kreisklasse – und hat das Saisonende mit einem 14:0 gekrönt. Auch die Zweite Mannschaft habe solide gespielt und einen guten vierten Tabellenplatz erreicht. In der laufenden Saison hätten beide Mannschaften eine gute Vorbereitung gespielt. Doch dann ging die „Erste“ nach 16 Spielen in der Kreisliga lediglich auf Tabellenplatz 13 in die Winterpause. Die „Zweite“ erzielte laut Guggenmos im Schnitt über drei Tore pro Spiel und befindet sich nach zwölf Spielen auf Tabellenrang zwei der B-Klasse.

Jugendleiter berichtet von Zuwachs bei den F-Junioren

Jugendleiter Lars Kühn berichtete im Anschluss über den Fußball-Nachwuchs. Auf dem Großfeld beendeten die A-Junioren in der Kreisliga die Saison auf dem zweiten Rang und besetzen auch aktuell den zweiten Tabellenplatz. Die B1- und C1-Junioren gingen auf den Rängen sechs und acht der Kreisliga in die Saison. Auf dem Kleinfeld hatten die F-Junioren einen großen Zulauf, sodass es nun vier statt bisher drei Kleinfeld-Teams gibt, so Kühn. Insgesamt hat der FCB 381 Mitglieder – das sind vier weniger als im Vorjahr.

Zustand des Buchloer Vereinsgelände schlecht: Allwetterplatz ist gesperrt

Weniger erfreulich war der Bericht zum Vereinsgelände und zum Sportheim. Der Allwetterplatz sei in so schlechtem Zustand, dass er aufgrund erhöhter Verletzungsgefahr nicht mehr genutzt werden könne. Da ein neuer Allwetterplatz wohl 200.000 Euro kosten wurde, wolle der Verein daraus einen Rasenplatz machen. Die Rasenplätze wiederum würden nach wie vor von Krähen beschädigt, was intensive Ausbesserungsarbeiten nach sich ziehe. Hinsichtlich der Flutlichtanlage erwarte der Verein noch die Bewilligung eines Förderantrags. Auch im „in die Jahre gekommenen Sportheim“ stünden Reparaturarbeiten und die Renovierung der Duschen an. Alle Punkte müssten nach Dringlichkeit Finanzierbarkeit bewertet werden.

Der ehemalige Schriftführer Roland Blochum appellierte an den anwesenden Bürgermeister Robert Pöschl und die Stadt, den FC Buchloe bei der Umgestaltung des Rasenfelds großzügig zu unterstützen. Die Investition sei für den Verein eine Belastung, weshalb er sich einen höheren Zuschuss als die üblichen zehn Prozent erhoffe.

Schuldenstand des Fußballvereins reduziert

Trotz Corona-Einschränkungen sei der Schuldenstand des Vereins um zehn Prozent reduziert worden, erläuterte Kassierin Cornelia Romberg in ihrem Kassenberichte für 2020 und 2021. Romberg und der Vorstand wurden einstimmig entlastet. Zum Thema Finanzen wurde anschließend über die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge abgestimmt – erstmals seit 2012. Der Familienbeitrag soll unverändert 120 Euro im Jahr betragen. Die moderate Anhebung der Jahresbeiträge um jeweils sechs Euro für Kinder, Jugendliche und Rentner sowie um 15 Euro für Erwachsene wurde mit 35 Ja-Stimmen und einer Enthaltung angenommen.

Zum Abschluss stellte Vorsitzender Hoppe noch seinen Wunschzettel vor: „Für die Erste Mannschaft die Kreisliga halten, dass die Zweite Mannschaft um den Aufstieg mitspielt und die Zusammenarbeit der Jugendarbeit mit den SG-Partnern weiterhin reibungslos funktioniert.“

Ehrungen für verdiente Mitglieder des FCB

25 Jahre: Armin Gilg, Walter Heß, Volker Jünger, Urs Schall

40 Jahre: Christian Maischberger, Reinhard Weber

45 Jahre: Emanuel Fuhrmann, Gerhard Satzger, Elmar Strodel

50 Jahre: Hans Schmid (Ehrennadel Silber)

55 Jahre: Willi Jungbauer, Johann Seitz, Wolfgang Winter

60 Jahre: Fritz Post, Winfried Vogel (beide Ehrennadel Gold)

