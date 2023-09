Endet für den FC Buchloe die Auswärtsserie?

Nach den Spielen in Schöneberg dürfen die Buchloer Fußballer voraussichtlich wieder Gäste empfangen. Die SG Jengen/Waal empfängt Pforzen zum Landkreis-Duell.

29.09.2023 | Stand: 17:46 Uhr

Weil Krähen den Hauptplatz in Mitleidenschaft gezogen haben, haben die Teams des FC Buchloe diese Saison immer auswärts gespielt. Doch mit den Sonntagsspielen in Schöneberg endet die Serie: Schon kommendes Wochenende könnten die Gennachstädter wieder Gegner einladen – auf den Nebenplatz. Zuvor stehen in der VG diese Spiele an:

Nach dem deutlichen Sieg am vergangenen Sonntag steht für den FC Buchloe die nächste Auswärtspartie beim SV Schöneberg auf dem Plan. Die Unterallgäuer gehören zu den beständigsten Teams in der Kreisklasse . Diese Saison stehen sie mit zehn Punkten im sicheren Mittelfeld der Tabelle. Nach einem ausgeglichenen Spiel beim FC Blonhofen musste der SVS vergangenes Wochenende in letzter Minute einen Treffer hinnehmen zur Niederlage. Auf der anderen Seite gilt die Elf aus Schöneberg als heimstark, was sie auch gegen den FCB zeigen wollen. Für die Gäste aus Buchloe am Sonntag um 15 Uhr in Schöneberg . (js)





Eine richtungsweisende Partie wartet am Sonntag auf den FSV Lamerdingen. Mit dem Gegner SV Unterrieden gastiert der Kreisklassist bei einem Gegner, der sich aktuell mit sechs Punkten auf Rang zwölf befindet. Die Lamerdinger sind mit acht Punkten und dem elften Platz nur minimal besser in der Tabelle gestellt. Bei einem Erfolg könnte der Sprung ins Tabellenmittelfeld gelingen. Es gilt, an die Leistung der vergangenen Wochen anzuschließen. Seit vier Partien sind die Ostallgäuer ohne Niederlage. Gelingt es dem FSV, die individuellen Fehler, die häufig zu Gegentoren geführt haben, abzustellen, ist ein Auswärtssieg nicht unwahrscheinlich. Spielbeginn ist am Sonntag um 15 Uhr auf dem Hauptplatz in Unterrieden. (dw)





Die SG Jengen/Waal sucht den Weg zurück zum Erfolg gegen den SV Pforzen. Am Sonntag ab 15 Uhr verspricht der Sportplatz in Waal ein Schauplatz intensiven Kreisklasse-Fußballs zu werden, wenn die SG Jengen/Waal den SV Pforzen empfängt. Für die Spielgemeinschaft geht es darum, nach einigen herausfordernden Spielen wieder in die Erfolgsspur zu finden. Die Mannschaft unter Kapitän Maxi Glas hat aus acht Partien lediglich neun Punkte gesammelt und steht derzeit auf dem neunten Tabellenplatz. Der SV Pforzen kommt mit nur einer Niederlage aus sechs Partien nach Waal. Aber eine Tatsache bleibt unbestreitbar: Die Pforzener Defensive ist anfällig. Mit 19 Gegentoren in dieser Saison haben sie Schwächen offenbart, die die Doll-Truppe nutzen will. Die Spieler der SG Jengen/Waal sind bereit, alles zu geben, um gegen den SV Pforzen zu punkten. Eingeladen sind alle Fußballbegeisterten und Fans. Anpfiff ist um 15 Uhr auf dem Sportplatz in Waal. (fh)





Die Zweite Mannschaft des FC Buchloe gastiert ebenfalls in Schöneberg. Auch in diesem B-Klasse-Spiel treffen zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld aufeinander. Beide stehen punktgleich auf benachbarten Rängen. Über den Ausgang dürfte die Tagesform entscheiden. Anpfiff ist am Sonntag um 13.15 Uhr in Schöneberg. (js)





Die Lamerdinger Reserve ist seit dem vergangenen Wochenende und dem 3:1-Erfolg gegen den SVO Germaringen III an der Tabellenspitze der B-Klasse Allgäu 1 zurück. Der frühe Rückstand wurde noch vor der Pause gedreht, bis Torjäger Robert Stammel für die Entscheidung sorgte. Ein gegensätzliches Bild zeigt sich beim kommenden Kontrahenten, der Reserve des SV Oberrieden. Mit null Punkten und 55 Gegentreffern ist der SV Tabellenletzter. Aufgrund der derzeitigen Verfassung wäre alles andere als ein Auswärtssieg der Lamerdinger eine Überraschung. Anpfiff ist am Sonntag um 13.15 Uhr in Unterrieden. (dw)





ist seit dem vergangenen Wochenende und dem 3:1-Erfolg gegen den SVO Germaringen III an der Tabellenspitze der zurück. Der frühe Rückstand wurde noch vor der Pause gedreht, bis Torjäger Robert Stammel für die Entscheidung sorgte. Ein gegensätzliches Bild zeigt sich beim kommenden Kontrahenten, der Reserve des SV Oberrieden. Mit null Punkten und 55 Gegentreffern ist der SV Tabellenletzter. Aufgrund der derzeitigen Verfassung wäre alles andere als ein Auswärtssieg der Lamerdinger eine Überraschung. Anpfiff ist . (dw) Die SG Jengen/Waal 2 blickt gespannt auf das B-Klassen-Spitzenspiel gegen TSV Kammlach 2. Auf dem heimischen Sportplatz in Waal wird es zweifellos ein Duell auf Augenhöhe geben. Die SG geht mit großem Selbstvertrauen in dieses Spiel – und das aus gutem Grund. Mit nur neun Gegentoren stellt das Team die beste Defensive der Liga. Diese Stabilität in der Abwehr hat die Jungs von Matze Pfister auf den zweiten Tabellenplatz gebracht, welchen sie auch verteidigen möchten. Der TSV Kammlach 2, derzeit auf dem vierten Platz, wird jedoch kein leichter Gegner sein. Anpfiff ist am Sonntag um 13 Uhr in Waal. (fh)

