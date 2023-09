FC Buchloe steht auswärts unter Druck

Zuletzt kam der FC Buchloe (weiße Trikots) in Waal nicht über ein Remis hinaus. 3:3 lautete der Endstand am dritten Spieltag der Kreisklassen-Saison. Am kommenden Sonntag müssen die Buchloer erneut auswärts ran. Dann heißt der Gegner Oberrieden.