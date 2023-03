Auf den FC Buchloe wartet zum Auftakt eine harte Nuss

Kaum aufgestiegen, droht dem FC Buchloe der Abstieg aus der Kreisliga. Die Fußballer wollen in der Rückrunde das Ruder herumreißen, doch der Auftakt wird schwer.

17.03.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Mit einem Heimspiel startet der FC Buchloe am Samstag wieder in die Punkterunde. Als Gast gibt der TSV Babenhausen seine Visitenkarte im Allgäu ab. Das ist zum Auftakt gleich ein schwerer Gegner für die Buchloer, die im Kampf gegen den Abstieg jeden Punkt benötigen.

TSV Babenhausen will zurück in die Fußball Bezirksliga

Die Gäste sind aus der Bezirksliga abgestiegen – und wollen auch wieder zurück. Aktuell stehen sie mit einem Spiel weniger und nur einem Punkt Rückstand auf Platz zwei der Tabelle. Die Unterallgäuer stellen eine spielstarke Mannschaft und haben mit Fatih Ademi (20 Treffer in 13 Spielen) den Toptorjäger der Liga.

Dass eine harte Nuss wartet, hat die Vorrundenpartie gezeigt, in der der ersatzgeschwächte FCB deutlich unterlegen war. Daraus sollten die Mannen um Kapitän Patrick Zinner ihre Lehren gezogen haben.

Vorbereitung des FC Buchloe lief gut, Krähenschäden am Spielfeld sind beseitigt

Die Vorbereitung sei gut verlaufen, allerdings sind zwei geplante Testspiele ausgefallen. Es bleibt also abzuwarten, wie die Mannschaft die schwierige Aufgabe angeht. Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr im Alexander-Moksel-Stadion. Die Partie findet im Stadion statt, nachdem viele Helfer am vergangenen Samstag die Krähenschäden repariert haben.

Für den FC Buchloe II beginnt die Punkterunde erst am folgenden Wochenende. Die Mannschaft nutzt den noch freien Spieltag für ein Vorbereitungsspiel ebenfalls am Samstag gegen die SG DJK Göggingen. Spielbeginn ist um 13.30 Uhr ebenfalls in Buchloe.

