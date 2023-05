Kurzes Gastspiel: Buchloe verabschiedet sich aus der Kreisliga

Der FC Buchloe verabschiedet sich nach einer Saison wieder aus der Fußball-Kreisliga. Die Niederlage gegen Dickenreishausen scheint sinnbildilch für die Saison.

30.05.2023 | Stand: 11:52 Uhr

In diesem Spiel konnte es quasi keinen Gewinner geben: Sowohl der SV Dickenreishausen als auch der FC Buchloe standen bereits vor dem Spiel als Absteiger aus der Fußball-Kreisliga fest. Die letzte Partie der Saison entschied dann der Gastgeber aus dem Memminger Ortsteil deutlich mit 3:0 für sich. Damit verabschieden sich die Gennachstädter mit einer Niederlage aus der Kreisliga.

Zunächst entwickelte sich ein ordentliches Spiel, das überwiegend im Mittelfeld stattfand. Wie so oft in dieser Spielzeit hatte der FCB ein spielerisches Übergewicht, ohne mit der notwendigen Entschlossenheit den Abschluss zu suchen. Hinzu kam, dass der Schiedsrichter den Gennachstädtern einen klaren Strafstoß verwehrte – auch das hat sich in dieser Saison mehrmals wiederholt. Der SV Dickenreishausen hatte in der ersten Hälfte keine einzige gefährliche Torannäherung.

In der zweiten Halbzeit dreht Dickenreishausen auf und besiegt den FC Buchloe 3:0

Das sollte ich in der letzten Halbzeit der Kreisligasaison ändern: Die Heimmannschaft war aktiver und so entwickelte sich ein offeneres Spiel. Bei einem eher ungefährlichen Angriff der Heimelf gab es in der 67. Minute Strafstoß für den SVD – eine nachvollziehbare Entscheidung des Unparteiischen, die Patrick Bauer zur 1:0-Führung für Dickenreishausen verwandelte.

Der FCB versuchte daraufhin, etwas intensiver nach vorne zu spielen, aber ohne großen Erfolg. Nachdem die Angriffsversuche der Gäste nicht erfolgreich waren, schloss die Heimmannschaft zwei Konter gegen die aufgerückte Abwehr des FCB erfolgreich ab – und siegte letztendlich deutlich mit 3:0.

Mit dieser unnötigen Niederlage verabschiedete sich die Mannschaft nach nur einer Spielzeit aus der Kreisliga zurück in die Kreisklasse.

Die zweite Mannschaft des FC Buchloe erreichte zum Abschluss in der B-Klasse beim TSV Babenhausen III ein 2:2-Remis. Ein Ergebnis, das auf die Tabelle keine Auswirkung hat. Die Gennachstädter Reserve beendet die Saison mit 39 Punkten auf dem dritten Platz. Auch in dieser Spielklasse geht es jetzt in die Sommerpause.

