Benefizaktion "Schenk ein Lächeln" geht in die nächste Runde

Nach dem gelungenen Auftakt im vergangenen Jahr stellt die Firma Fenster Müller die Benefizaktion "Schenk ein Lächeln" wieder auf die Beine.

21.11.2023 | Stand: 05:03 Uhr

Weihnachten ist die Zeit der Nächstenliebe und des Zusammenkommens. Diese Gedanken verfolgt der Lindenberger Fensterbau-Unternehmer Alexander Müller bei der Benefizaktion unter dem Motto "Schenk ein Lächeln", die er nach dem gelungenen Auftakt im vergangenen Jahr heuer wieder auf die Beine stellt.

Weihnachtsfeier für alle in Buchloe

Die gesellige Weihnachtsfeier für alle findet am Mittwoch, 20. Dezember, ab 18 Uhr in der Buchloer Alp-Villa statt. Ein besinnlicher Teil soll die Veranstaltung eröffnen: Alexander Müller trägt eine weihnachtliche Geschichte vor, der Nikolaus verteilt Geschenke und alle Gäste singen zusammen Weihnachtslieder. Dann wird gemeinsam gegessen, bevor Wolfgang und Marion Filser mit ihrer Band "D' Filsers" (ehemals "VolXmucke") und Unterstützung von Elisabeth Müller musikalisch aufdrehen - und zum Tanzen und Feiern animieren.

Das oberste Ziel und Anliegen der Veranstalter ist es, Menschen aus Buchloe und der Umgebung zusammenzubringen und einen schönen Abend zu verbringen, an dem bestenfalls neue Kontakte und Freundschaften entstehen.

Alexander Müller rechnet mit großem Andrang bei Benefizaktion "Schenk ein Lächeln"

Mit der Benefizaktion wollte Müller im vergangenen Jahr auch auf die Corona-Pandemie reagieren, die viele Menschen einsamer gemacht hat. Der Einladung folgten bei der Premiere am 20. Dezember 2022 rund 100 Menschen - und die Rückmeldungen seien durchweg positiv gewesen. Heuer sei er schon mehrmals auf die Aktion "Schenk ein Lächeln" angesprochen worden, sagt Alexander Müller, der mit noch größerem Andrang rechne.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung sind eingeladen zu einem Essen und einem Getränk. Die Organisatoren bitten um vorherige Anmeldung ab Freitag, 1. Dezember, unter Telefon 08241/2588 oder per E-Mail an info@allgaeu-fenster.de. Bei der Veranstaltung werden auch Spenden für das Kinderhospiz in Bad Grönenbach gesammelt.

