Feuerwehr Buchloe: Wie Fabian Benkowitsch traumatische Erfahrungen verarbeitet

Der Buchloer Feuerwehrmann Fabian Benkowitsch hat schon viel erlebt. Hilfe für andere – das Ziel schweißt zusammen. Auch die tragischen Vorfälle prägen.

22.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Ihre Arbeit als Feuerwehrmann ist anstrengend – sowohl körperlich als auch mental. Warum gefällt sie Ihnen dennoch so gut?

Fabian Benkowitsch: Anderen in Not zu helfen und Gutes zu tun, macht mich glücklich. Ich lebe dank meines Hobbys insgesamt bewusster. Denn gerade tragische Einsätze zeigen einem auf, wie schnell ein Leben vorbei sein kann. Im Feuerwehrdienst in meiner Studienzeit in Eichstätt gab es eine Phase, in der wir ein halbes Jahr lang pro Monat einen Toten bergen mussten – von der Wasserleiche über den Unfalltoten bis hin zum Suizid. Obwohl wir schnell und professionell gehandelt haben, konnten wir manchen Menschen leider nicht mehr helfen. Solche Erfahrungen prägen einen im Lauf der Zeit. Im Einsatz selbst muss man das aushalten können. Das richtige Verarbeiten gelingt dann im Team.

Gibt es denn auch offizielle Ansprechpartner, die den Einsatzkräften bei psychischer Belastung helfen?

Benkowitsch: Ja, es gibt das Team der Psychosozialen Notfallversorgung und Seelsorge Ostallgäu-Kaufbeuren. Kurz: PSNV-E. Wenn wir Feuerwehrleute durch das Erlebte mentale Schwierigkeiten bekommen, können wir die Hilfe des PSNV-E in Anspruch nehmen.

Fabian Benkowitsch von der Feuerwehr Buchloe erzählt von seinem Ehrenamt Bild: Feuerwehr Buchloe

Wie bereiten Sie und Ihre Kameraden sich auf die Einsätze vor?

Benkowitsch: Im Grunde trainieren wir vergleichbar mit einer Fußballmannschaft und üben für das, was uns im Ernstfall erwartet. Der Unterschied: Wir dürfen aber keines unserer „Spiele“ verlieren, denn bei unserer Aufgabe sind es keine Spiele, es geht unter Umständen um Menschenleben. Dieser Gedanke schweißt das Team zusammen und lässt ein gutes Miteinander entstehen.

Der Teamgeist innerhalb der Buchloer Feuerwehr scheint zu stimmen. Aber wissen auch die Bürgerinnen und Bürger Ihre Arbeit zu schätzen?

Benkowitsch: Wir erhalten nach Einsätzen auch immer wieder einmal ein Danke, was uns natürlich sehr freut. Aber wir merken auch, wie sich die Gesellschaft verändert. Manchmal kann man nur den Kopf schütteln, wenn denen, die helfen wollen, der Weg in Rettungsgassen minutenlang versperrt wird. Ganz abgesehen davon, wie manche an Helfern auf der Straße vorbeirasen. Das gefährdet auch das Ehrenamt selbst. Aber insgesamt überwiegt das Positive des Hobbys in Buchloe deutlich. Das spüren wir, und das sieht man auch konkret an unserer hohen Mitgliederzahl.

