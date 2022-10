Die Feuerwehr warnt: Der Grill im Wohnzimmer ist tabu!

Heizstrahler, Grills und Teelicht-Öfen: In der Energiekrise werden manche Leute kreativ. Die Feuerwehr warnt jedoch vor Heiz-Experimenten.

26.10.2022 | Stand: 05:51 Uhr

Gasheizstrahler, Grills, die umstrittenen Teelicht-Öfen oder andere brennstoffbetriebene Geräte in Räumen können lebensgefährlich sein. Die Buchloer Feuerwehr warnt vor solchen Experimenten in der aktuellen Energiekrise. Es sei verständlich, angesichts der Preise nun daheim Energie sparen zu wollen. „Viele Ideen, um zuhause zu heizen, sind aber lebensgefährlich“, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr.

Brandrisiko und Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid

Konkret warnen die Einsatzkräfte vor dem Betrieb von Kohle- und Gasgrills, Gas-Heizstrahlern, offenem Feuer, Ethanol-Öfen und selbst gebastelter Teelicht-Öfen in Räumen. Neben dem Brandrisiko herrsche akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO). Tückisch sei, dass der Mensch das Atemgift weder riechen noch sehen oder schmecken kann. Nur spezielle CO-Melder mit ihren technischen Sensoren seien in der Lage, zuverlässig zu warnen.

Mit steigender CO-Konzentration in der Raumluft kann eine solche Vergiftung zu heftigen Beschwerden bis hin zum Tod führen. Zu den wichtigsten Symptomen einer CO-Vergiftung zählen Schwindel, Schläfrigkeit, starke Kopfschmerzen, Verwirrtheit und Schüttelfrost. Wer diese Anzeichen bei sich oder anderen bemerkt, sollte sofort die Räume und das Gebäude verlassen, möglichst noch Türen und Fenster öffnen und den Notruf 112 wählen.

Feuerwehr rät: Bei elektrischen Heizgeräten auf Prüfzeichen achten

Gefährlich werden können auch elektrische Heizgeräte, wie Heizlüfter oder -decken, die in Zeiten hoher Energiekosten zunehmend und mitunter dauerhaft zum Einsatz kommen. Die Feuerwehr rät, bei solchen Geräten auf einschlägige Prüfzeichen, Beschädigungen und Belastungsgrenzen der Hausinstallation zu achten, Abstand zu brennbarem Material und Feuchtigkeit zu halten, nach Betrieb den Strecker zu ziehen und die Geräte vor dem Verräumen vollständig abkühlen zu lassen. Auch Manipulationen seien tabu.

„Heizlüfter und Heizdecken sind in der Regel auch nicht für den dauerhaften Gebrauch geeignet“, teilen die Brandbekämpfer mit. Hier helfe ein Blick in die Gebrauchsanweisung.

