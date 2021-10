Film- und Diskussionsabende in Buchloe: Alternativ ist okay, radikal aber nicht

Die Hauptorganisatoren des Kultiplex-Kinos verbreiten Verschwörungstheorien. Die Vhs kündigt deshalb die Kooperation. Es wäre schade, wenn das Format stirbt.

12.10.2021 | Stand: 17:15 Uhr

Vieles, was auf der Welt passiert, kann kritisch hinterfragt werden: Globalisierung, Klimawandel, Gesundheitssystem, Asylpolitik, die Vorgänge in der Finanzwelt sind beispielsweise Themen, über die man sich durchaus kontrovers austauschen kann. Das hat das Kultiplex-Kino in den vergangenen sieben Jahren geboten – und viele Fans gefunden, die bei den monatlichen Film- und Gesprächsabenden über Hintergründe, Lösungen oder Alternativen diskutiert haben. Es ist auch absolut legitim, gewisse Vorgänge zu hinterfragen oder nicht damit einverstanden zu sein.