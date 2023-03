34-Jährige rastet in der Buchloer Innenstadt aus

Zuerst trat die Frau gegen ein Auto, dann gegen ein zweites. Aber eine Polizeistreife war zufällig in der Nähe.

20.03.2023 | Stand: 12:26 Uhr

Am Samstagmittag hat eine 34-jährige Frau in der Buchloer Innenstadt zwei Autos beschädigt, bevor sie von einer Polizeistreife gestoppt werden konnte. In der Bahnhofstraße an der Fußgängerampel trat die Frau zunächst gegen das Auto einer 54-Jährigen, wie die Polizei berichtet. Doch sie machte weiter: Im Bereich der Ludwigstraße und der Dammstraße schlug die Täterin gegen das Auto eines 39-Jährigen. (Lesen Sie auch: 19-Jährige stirbt nach Unfall auf B12)

