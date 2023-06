So funktioniert der Feuerlöscher: Frauen-Union übt mit der Buchloer Feuerwehr

Viele wissen nicht, wie er funktioniert. Mitglieder der Buchloer Frauen-Union trafen sich im Feuerwehrhaus, um den Umgang mit dem Feuerlöscher zu trainieren.

04.06.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Jeder kennt ihn, aber nicht viele wissen, wie er genau funktioniert: der Feuerlöscher. Mitglieder und Freunde der Buchloer Frauen-Union trafen sich im Feuerwehrhaus, um den richtigen Umgang mit dem rettenden Gerät zu trainieren.

Ausbilder bei der Berufsfeuerwehr

Mit Herbert Mayer, Vereinsvorsitzender, Fach-Kreisbrandmeister und ehemaliger Ausbilder bei der Berufsfeuerwehr in Augsburg, hatten sie einen Profi als Übungsleiter an der Hand.

Elektrogeräte und Heizdecken als Brandverursacher

Aus Erfahrung konnte er berichten, dass in Privathaushalten meist Elektrogeräte und Heizdecken als Brandverursacher ausgemacht werden. Dabei eigneten sich Sechs-Kilogramm-Schaum- oder Wasserlöscher zur Brandbekämpfung. Pro Kilogramm Löschmittel könne man eine Sekunde löschen.

Ein Feuer sei immer von oben nach unten und von vorne nach hinten zu bekämpfen, führte Mayer weiter aus.

Heißes Fett in der Küche: Explosionsgefahr

Zudem sei zu beachten, dass bei heißem Fett in der Küche wegen der Explosionsgefahr kein Wasser verwendet werden dürfe. Besonders gefährlich sei Rauchentwicklung, da schon drei tiefe Atemzüge zur Ohnmacht führen können. Mayer gab Tipps, damit erst gar kein Feuer ausbricht. So sollten unter anderem Elektrogeräte nach Gebrauch ausgeschaltet und Holzöfen richtig geheizt werden.

144 Feuerwehrleute in Buchloe – darunter 25 Frauen

Beim Rundgang durch das Feuerwehrhaus erfuhren die Teilnehmerinnen, dass sich derzeit 144 Feuerwehrleute ehrenamtlich einsetzen – darunter 25 Frauen. Pro Jahr werden sie zu 150 bis 200 Einsätzen gerufen. Dazu kämen noch 30 Kinder, die bei der Kinderfeuerwehr spielerisch an die Feuerwehr herangeführt werden sowie eine Jugendfeuerwehr mit 30 Leuten, die sich auf ihren aktiven Dienst vorbereiten. Vorab durften schon mal die beiden neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge begutachtet werden, die erst vor einigen Tagen in Buchloe eingetroffen sind. Die Öffentlichkeit wird dazu erst beim Tag der offenen Tür am 8. Juli Gelegenheit haben.

