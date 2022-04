Nach 31 Jahren wählt die Freiwillige Feuerwehr Bronnen einen neuen Kommandanten

Die Feuerwehr Bronnen stellt die Vereinsspitze neu auf. Dabei wird Georg Wohlhüter nach jahrzehntelanger Tätigkeit verabschiedet. Wer in seine Fußstapfen tritt.

23.04.2022 | Stand: 11:01 Uhr

Für die Freiwillige FeuerBronnen endete in der Jahresversammlung eine Ära: Nach 31 Jahren als Kommandant gibt Georg Wohlhüter das Amt altersbedingt ab.

Er dankte allen für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Für seinen jahrzehntelangen Einsatz wurde Wohlhüter zum Ehrenkommandanten ernannt. Als Präsent überreichten die Kameradinnen und Kameraden ihm eine selbstgebaute Feuerwehrschlauch-Gartenbank mit Widmung.

Wegen Corona lange Zeit keine goßen Versammlungen bei der Bronnener Feuerwehr

Bevor sein Posten nachbesetzt wurde informierte Georg Wohlhüter über Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Bronnen in den vergangenen Jahre – auch coronabedingt hatte es immerhin lange keine große Versammlung gegeben. Er nannte „harmlose“ Arbeiten wie die Straßensperrung bei der Josefsprozession am März 2019 oder die Aufsicht am Maifeuer. Die Freiwilligen beseitigten aber auch umgefallene Bäume, rückten zu einem Garagenbrand aus, löschten eine brennende Fotovoltaikanlage an der A96 bei Honsolgen sowie einen Radlader, der in Flammen stand.

Bei der Feuerwehr Bronnen wurde eine neue Vorstandschaft gewählt. Bild: Georg Wohlhüter

25 Übungen für die aktive Feuerwehr in Bronnen

Aufgrund eines brennenden Müllhäuschens rückte die Wehr im Dezember 2020 aus, eine brennende Sauna in Waal wurde ebenfalls erfolgreich gelöscht. Bei 25 Übungen bereiteten sich die Aktiven in den vergangenen drei Jahren für den Ernstfall vor – weitere Übungen mussten coronabedingt abgesagt werden.

Kooperation bei der Jugendfeuerwehren Bronnen, Waal und Emmenhausen

Darüber hinaus berichtete Kommandant Wohlhüter über die Aktivitäten und Übungen der Jugendfeuerwehr. In Zukunft werden die Jugendlichen der Feuerwehren Bronnen, Waal und Emmenhausen in Waal gemeinsam ausgebildet.

Wie Vorstand Norbert Heuchele berichtete, zählt die Wehr 86 Mitglieder – darunter 32 Aktive, 45 Passive, acht Ehrenmitglieder und eine Feuerwehranwärterin. Bei der Jahresversammlung waren 30 Personen anwesend. Robert Protschka, Bürgermeister der Marktgemeinde Waal, betonte, die hohe Zahl an Freiwilligen bei der Feuerwehr in Relation zu den Einwohnerinnen und Einwohnern des Ortsteils Bronnen – das sind nämlich nur 226 (Stand März 2022).

Bronnener Feuerwehr besetzt Posten nach

Wohlhüters und weitere Posten wurden sogleich nachbesetzt – die Neuwahlen leitete Waals Bürgermeister Robert Protschka. Norbert Heuchele tritt in Wohlhüters Fußstapfen als Erster Kommandant, seine Stellvertreter sind Michael Kugler und Sebastian Zindath. Christian Hartung junior wurde zum Ersten und Florian Kugler zum Zweiten Vorstand gewählt. Der Kassier Dieter Heim wurde in seinem Amt bestätigt. Neuer Schriftführer ist Martin Rohrmoser, als Beisitzer fungieren Lukas Novacek, Thomas Schießl, Christina Weber, Andreas Rohrmoser und Stefan Hartung. Die Kassenprüfer Wilhelm Schmid und Anton Edelmann senior wurden in Ihren Ämtern wiedergewählt.

Ostallgäuer Kreisbrandrat dankt den Feuerwehrlern

Der Ostallgäuer Kreisbrandrat Markus Barnsteiner dankte für die gute Zusammenarbeit mit der Kreisbrandinspektion. Sein besonderer Dank galt jedoch dem neuen Ehrenkommandanten der Feuerwehr Bronnen Georg Wohlhüter, der viele Jahre lang als Kreisbrandmeister und Kreisjugendfeuerwehrwart den Landkreis Ostallgäu auch im Gremium der Bezirksjugendfeuerwehr Schwaben vertreten hat.

