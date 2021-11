Fresko in Kleinkitzighofen erinnert an unbekanntes Marienfest

Am 21. November feiern die Katholiken das Fest Mariä Tempelgang. Wie die biblische Begebenheit in der Pfarrkirche in Kleinkitzighofen dargestellt ist.

21.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Der Gedenktag Unserer Lieben Frauen in Jerusalem – früher als Fest Mariä Tempelgang oder Mariä Opferung bezeichnet – erinnert an eine Erzählung im apokryphen Jakobus-Evangelium. Demnach wurde Maria im Alter von drei Jahren von ihren Eltern Joachim und Anna in den Tempel nach Jerusalem gebracht, wo sie unter den Tempeljungfrauen erzogen werden sollte. Anna hatte dies vor der Geburt ihrer Tochter versprochen. Durch die Weihe an Gott wird in der Erzählung ihre Reinheit hervorgehoben.

Johann Georg Lederer hat Pfarrkirche Kleinkitzighofen 1738 ausgemalt

Das Thema war vor allem in der Malerei der Renaissance und des Barock sehr beliebt: Im Tempel steigt Maria die Treppe empor, auf der oben der Hohepriester auf sie wartet. So hat auch Johann Georg Lederer diese Szene in einem beeindruckenden Fresko 1738 an die Decke der Pfarrkirche von Kleinkitzighofen gemalt. Das Mädchen ist jedoch auch bei ihm nicht als Dreijährige dargestellt, sondern schon als Jugendliche. Maria trägt ein weißes Kleid und einen blauen Umhang.

Weiß symbolisiert die Reinheit, Blau den Himmel

Weiß soll ihre Reinheit symbolisieren, Blau den Himmel. Bis zum Alter von vierzehn Jahren bleibt Maria der Legenda aurea zufolge im Tempel, dann wird sie mit dem viel älteren Josef verlobt.