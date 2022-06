Fronleichnams-Prozessionen ziehen durch Buchloe und Kleinkitzighofen

Ein Stück Normalität kehrt zurück: Nach langer Corona-Pause finden zu Fronleichnam wieder Prozessionen statt - etwa in Buchloe und Kleinkitzighofen.

16.06.2022 | Stand: 16:06 Uhr

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause schlängelten sich zu Fronleichnam wieder Prozessionen durch die VG. Entgegen der Vorhersagen spielte auch das Wetter mit und machte den Freiluft-Gottediensten keinen Strich durch die Rechnung.

Fronleichnamsprozession zieht durch Buchloe

In Buchloe feierte Benefiziat Ambrose Onwumere Ikwuagwu einen gut besuchten Festgottesdienst unter freiem Himmel am Altar auf dem Kirchparkplatz. Die Stadtpfarrkirche war der Startpunkt für die feierliche Prozession über die Bahnhof- und Schrannenstraße zum Senioren- und Pflegeheim und schließlich zum Altar am Immlepark.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Buchloer feiern Gottesdienst auf dem Parkplatz der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Bild: Alexandra Hartmann

Das Fronleichnamsfest der Pfarreiengemeinschaft Lamerdingen wurde turnusgemäß in Kleinkitzighofen gefeiert. Nach dem Hochamt in der Pfarrkirche Cyprian und Justina trug Pfarrer Andreas Pela die Monstranz mit dem Allerheiligsten durch die festlich geschmückten Straßen von Kleinkitzighofen. Begleitet wurde der Festzug, an dem zahlreiche Gläubige aus allen vier Ortsteilen teilnahmen, von der Blaskapelle Lamerdingen, mehreren Fahnenabordnungen, dem Kirchenchor, sowie von Blumen streuenden Kindern. An den vier Altären wurde das Evangelium gelesen und der Segen erteilt.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch