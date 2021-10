Leopold Zink aus Amberg liegt nach einem Foul durch einen Buchloer Spieler mit einer schweren Kopfverletzung im Krankenhaus. Wie es dazu kam.

Von Karin Hehl und Alf Geiger

04.10.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Es gibt Momente, da tritt das sportliche Geschehen vollkommen in den Hintergrund: Beim Kreisklassen-Spitzenspiel zwischen der SG Amberg/Wiedergeltingen und Tabellenführer FC Buchloe wurde Heimtorhüter Leonhard Zink (27) durch ein Foul des FCB-Angreifers Dominic Sams so schwer am Kopf und im Gesicht verletzt, dass er bewusstlos zusammenbrach und lange auf dem Platz behandelt werden musste. Danach wurde er in die neurologische Abteilung eines Krankenhauses eingeliefert.