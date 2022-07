Ungewöhnliche Gäste haben sich in Waal einquartiert. Seit Wochen lebt eine Füchsin mit ihren Jungen in einem verlassenen Haus. Sind die Wildtiere eine Gefahr?

09.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Während ein diebischer Fuchs die Buchloer zum Schmunzeln bringt, indem er Schuhe durch die Gegend trägt, sorgen die Wildtiere in Waal für Unruhe. Dort ist eine Füchsin mit ihren Jungen mitten ins Wohngebiet gezogen, seit etwa vier Wochen lebt die Familie in einem leer stehenden Haus in der Theaterstraße.

