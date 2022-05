Die Kitaplätze in Fuchstal sind knapp - jetzt reagiert die Gemeinde

In Fuchstal ist ein großer Anbau an den Kindergarten geplant. Einige Mädchen und Buben müssen nach Unterdießen ausweichen. Wie viele im Neubau Platz finden.

Zunächst nur zur Kenntnis genommen wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung die vom Architekten Alexander Guggemos vom Büro Barbist aus Lechaschau in Österreich vorgelegte Planung für die Erweiterung und den Neubau der Fuchstaler Kindertagesstätte. Die bisherige Einrichtung mit sieben Gruppen für 140 Kinder, die erst vor Kurzem energetisch saniert worden war, hatte sich als zu klein erwiesen, sodass Fuchstaler Eltern mit ihren Kindern auch nach Unterdießen ausweichen mussten. Nun soll ein Neubau mit vier Gruppen für 74 Kinder entstehen, der unmittelbar an den Altbestand angrenzt.

Kosten: 7,5 Millionen Euro

Die Gesamtkosten betragen, so Bürgermeister Erwin Karg auf Nachfrage unserer Zeitung, etwa 7,5 Millionen Euro, Baubeginn könnte im nächsten oder übernächsten Jahr sein. Die neue Tagesstätte, die rund 40 Meter breit und 20 Meter lang ist, wird durch einen 18 Meter langen und 14 Meter breiten einstöckigen Anbau mit dem Altbestand verbunden.

In dem Verbindungsbauwerk befinden sich ein 160 Quadratmeter großer Speisesaal für 120 Kinder und eine Küche, die Gänge in die Gruppenzimmer und die Eingänge zum Gebäudekomplex, wobei der Zugang auf der Westseite in den alten und neuen Krippenbereich und auf der Ostseite in die Kindergartengruppen führt.

Auch eine Bücherei wird es geben

Im Außenbereich werden auf beiden Seiten Parkplätze angelegt, die auf der Westseite sollen vor und neben den vierten Tennisplatz des SV Fuchstal kommen. Den Socherweg, der bislang nur Fuß- und Radweg ist, werde man dann wohl vom Steinacker aus bis hin zu den neuen Parkplätzen ein Stück ausbauen, so Bürgermeister Karg, den restlichen Weg, der von der Mittelschule an der Hausmeisterwohnung vorbeiführt, in der bisherigen Nutzung belassen. Das werde man aber der Außenplanung überlassen.

Im Erdgeschoss des Neubaus befinden sich auf der Westseite die beiden Gruppen für die Kleinen mit Schlafräumen und auf der Ostseite das Leitungsbüro, je ein Besprechungs- und Personalraum sowie eine Bücherei. Im Obergeschoss entstehen entsprechend die Gruppenzimmer für die Größeren und gegenüberliegend Räume zum Werken, Gestalten und Bewegen.

Auch ein Snoezelenraum zum Entspannen und ein Therapieraum sind untergebracht. In der Mitte des Erdgeschosses und des Obergeschosses gibt es jeweils 70 Quadratmeter große Multifunktionsräume, die beispielsweise für Vorträge genutzt werden können. Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat erklärte Architekt Alexander Guggemos, dass sich hier bei Platzmangel später sogar zwei weitere Gruppen unterbringen ließen.

Mehr Lager- und Abstellflächen

Auf etwa sieben Metern Breite wird auf der Ostseite der Neubau zudem unterkellert. Neben der Gebäudetechnik sollen hier Lager- und Abstellräume entstehen, die im Altbestand praktisch völlig fehlen und die deshalb von dort mitgenutzt werden können. In alle drei Geschosse führt neben den frei gebauten Treppen auch ein Aufzug, der die Barrierefreiheit gewährleistet. Er habe eine ruhige Gestalt des Baukörpers gewählt, meinte Guggemos, da der Altbau mit seinen häufigen Erweiterungen sehr strukturiert sei.

Man habe die Planung mit der bisherigen Kindergartenleitung, Vera Schmid und Daniela Kieselbach waren in der Sitzung anwesend, sowie der Kindergartenaufsicht im Landratsamt abgesprochen, sagte Erwin Karg, Letzteres, um die Fördermöglichkeiten zu sichern.

Kritisiert wurde von Rat Josef Weber (FWG Leeder) das Flachdach auf dem Neubau, denn das hätte es auch im Altbestand gegeben, bis man wegen der ständigen Undichtheiten nachträglich ein Satteldach aufgesetzt hätte. Man sollte zumindest ein Pultdach vorsehen, meinte er. Fritz Kratzer (FWG Seestall) hinterfragte, wie man denn bei den Oberlichtern am Dach für eine Beschattung sorgen könne.

Betrieb während Bauzeit

Auf Nachfrage von Anton Weinholzner (FWG Asch) erläuterte der Architekt, dass man einen Holzbau plane, lediglich die Treppenhäuser würden in Massivbauweise ausgeführt. Diese sollte man wegen des Schallschutzes auch für die Zwischendecken wählen, riet Weinholzner. Während der Bauphase sei der bisherige Kindergartenbetrieb weiterhin möglich, versicherte Alexander Guggemos außerdem. Man werde nun die Fachplanerinnen und Fachplaner der einzelnen Gewerke beauftragen, kündigte Karg an. Danach werde man den Plan erneut dem Gemeinderat vorlegen.

