Probleme auf dem Gnadenhof Fuchstal: Spenden bleiben aus

Auf dem Lebenshof Hohenwart wissen die Betreiber bald nicht mehr weiter. Spenden und Patenschaften für Tiere nehmen ab. Die Sorge um die Zukunft wächst.

16.09.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Sowohl 2021 als auch 2022 war das Spendenaufkommen in Deutschland trotz Coronapandemie, Energiekrise und Inflation auf einem Höhepunkt – so kamen laut dem deutschen Spendenrat 5,67 Milliarden Euro zusammen. Dabei ging ein Großteil – 76 Prozent – an humanitäre Hilfsorganisationen. Das betraf im vergangenen Jahr besonders den Ukraine-Krieg.

