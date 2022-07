In Fuchstal wird das Vogelmonitoring für die Windkraftanlagen eingeweiht. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger spricht über die Zukunft solcher Anlagen.

20.07.2022 | Stand: 12:19 Uhr

In Anwesenheit des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger und des Umweltministers Thorsten Glauber (beide Freie Wähler) wurde am Standort des nördlichen Kameraturms das Fuchstaler Vogelmonitoring eingeweiht. In den Ansprachen ging es vor allem um eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für neue Windkraftanlagen. Das Fuchstaler Projekt wurde als wichtiger Grundstein bezeichnet, um Technik und Artenschutz miteinander in Einklang zu bringen.

