Fünf Freunde strampeln für den guten Zweck

Im Rahmen einer Spendentour fahren fünf Wiedergeltinger Radler an der Donau entlang. Wem sie mit ihrer Aktion helfen wollen.

21.06.2022 | Stand: 05:49 Uhr

Die fünf Wiedergeltinger Radl-Freunde gehen wieder auf Tour.

Stefan Haider mit seinen Freunden Markus Kornegger, Carsten Scholz, Martin Kunstmann und Axel Fischer treten in die Pedale und rufen wieder zu einer Spende für wohltätige Zwecke auf. Zu Beginn der Urlaubszeit „ist uns wieder bewusst geworden, wie gut es den meisten von uns geht, aber diejenigen schnell vergessen werden, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, sagt Axel Fischer.

Wiedergeltinger wollen Bedürftige unterstützen

„Es wäre großartig, wenn dieser Aufruf viele veranlasst, ein paar Euro aus der Urlaubskasse für die sozialen AWO-Projekte zu spenden, um damit Freude zu schenken“. In diesem Jahr planen sie ihre Spenden-Tour vom 22. bis 26. Juni an der oberen Donau. „Wir sind uns einig, dass alle Spendeneinnahmen genau den Menschen zugutekommen sollen, die ihre Kinder in keinen Urlaub schicken können oder wegen ihrer finanziellen Not jeden Cent umdrehen müssen, hob Stefan Haider hervor, der die Fahrt mit organisiert.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Corona-Nachwirkungen und teurere Lebensmittel

Regina Besch, AWO-Ortsvereins-Vorsitzende in Wiedergeltingen, ist dankbar für den Einsatz. „Denn durch die Corona-Pandemie-Nachwehen und den Preissteigerungen in verschiedenen Lebensbereichen erhalten wir verstärkt Anfragen von Familien, Alleinerziehenden und älteren Menschen, mit denen es das Leben nicht gut meint. Durch Spenden können wir mit unserem Awo-Engelchen eine kleine Einzelfallhilfe zukommen lassen und Kindern eine Erholungsmaßnahme ermöglichen.“

Lesen Sie auch