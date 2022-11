Für den FC Buchloe heißt es: Verlieren verboten!

Kurz vor der Winterpause tritt der FCB beim TSV Lautrach-Illerbeuren an. Mit welche Taktik die Buchloer siegen und raus aus den Abstiegsrängen wollen.

13.11.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Wenn man die Tabellensituation des FC Buchloe in der Kreisliga betrachtet, dann lautet das Motto für das Auswärtsspiel am Sonntag, 13. November, gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren ganz klar: verlieren verboten. Die Unterallgäuer haben zwar die jüngsten drei Spiele in Folge verloren, zuletzt mit 1:5 gegen die DJK Memmingen-Ost. Aber genau das macht dieses Spiel für den FCB so schwierig. Es ist davon auszugehen, dass die Heimmannschaft diese Negativserie beenden will. Der TSV steht aktuell auf Platz acht der Tabelle. Dies ist sicher nicht das, was die Unterallgäuer erwartet haben. Aktuell ist offensichtlich die Defensive ein wenig das Problem. Denn Lautrach-Illerbeuren kassierte in dieser Saison schon 34 Tore.

Schwache Angriffsreihe trifft auf schwache Defensive

Dem gegenüber steht der Angriff des FCB mit erst 16 erzielten Toren in der laufenden Saison. Es trifft also eine der schwächsten Angriffsreihen der Liga auf eine der schwächeren Defensiven. Nach den Erfahrungen aus der Vorrundenpartie wird es für den FCB darauf ankommen, den Gegner möglichst nicht in Führung gehen zu lassen. Denn dann kann der TSV sein Spiel entwickeln: sehr defensiv stehen, auf Fehler des Gegners warten und kontern.

Keine großen personellen Veränderungen

Nach dem Unentschieden am vergangenen Wochenende heißt es für den FCB – ungeachtet aller anderen Aspekte: Mindestens ein Punkt muss her. Ansonsten wird der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz immer größer. Personell wird sich gegenüber dem vergangenen Samstag nicht viel ändern, aber auch diese Mannschaft sollte in der Lage sein, dem Gegner Paroli zu bieten. Anstoß ist am Sonntag um 14 Uhr beim TSV Lautrach-Illerbeuren.

Die Zweite Mannschaft spielt gegen den Tabellennachbarn und will oben bleiben

Für die Zweite Mannschaft des FCB geht die Runde ebenfalls mit einem Auswärtsspiel weiter, und zwar bei der SG Westerheim/Sontheim II. In diesem Spiel trifft der FCB als Zweiter der Tabelle auf den Dritten. Wenn die Mannschaft von Trainer Timo Keppeler weiter oben dabei bleiben will, dann sollte auch diese Partie zumindest mit einem Punktgewinn beendet werden. Anpfiff ist am Sonntag um 12 Uhr in Westerheim.