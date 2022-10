FC Buchloe holt keine Punkte im Kellerduell gegen Stöttwang

Ein schwacher Auftritt des FC Buchloes gegen den SV Stöttwang wurde am Samstag mit einer Niederlage bestraft. Somit wird die Luft für den Klassenerhalt immer dünner.

16.10.2022 | Stand: 17:43 Uhr

Der FC Buchloe, der auf vier Stammkräfte in der Defensive verzichten musste, wusste um die Relevanz des Spiels gegen den SV Stöttwang und begannen engagiert. Bereits in der zweiten Spielminute näherten sich die Gastgeber dem gegnerischen Tor das erste Mal gefährlich an. Und so waren in der ersten Viertelstunde die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft, der man die Nervosität und den Druck jedoch anmerkte.

Gäste aus Stöttwang gehen in der 36. Minute in Führung

Viele kleine Unachtsamkeiten im Spiel sorgten dafür, dass die Gäste aus Stöttwang nun auch an der Partie teilnehmen konnte. Und so kam es, dass einer der wenigen Angriffe der Stöttwanger in der 36. Minute von Gideon Hagen genutzt wurde, um die Gäste in Führung zu bringen. Es war ein Wirkungstreffer, der die Gennachstädter deutlich verunsicherte. Bis zum Ende der Halbzeit sahen die Zuschauer zwei vorsichtige Mannschaften, die beide keine Fehler mehr machen wollten.

Nach dem Seitenwechsel zeigt der FCB ein anderes Gesicht. Man merkte, dass die Mannschaft um Kapitän Patrick Zinner nun den Ausgleich, wenn nicht sogar den Sieg wollte. Mit etwas mehr Biss und Leidenschaft wurde versucht, die Abwehr der nun sehr defensiven Stöttwanger zu überwinden. Doch die erarbeiteten Chancen waren nicht zwingend genug und für die Gästeabwehr gut zu verteidigen.

FC Buchloe spielt nach Zeitstrafe in Unterzahl

Selbst als der FC Buchloe nach einer 10-Minuten-Zeitstrafe in Unterzahl spielte kamen die Gäste aus ihrer eigenen Hälfte nicht heraus. Ein Lattentreffer in der 63. Minute, ein gefährlicher Kopfball nach einem Standart und eine Großchance in der 77. Minute durch Dominic Sams, hätten den Ausgleich bedeuten können. Aber wie schon die gesamte Saison hindurch, wollte es den Buchloern nicht gelingen, den Ball im gegnerischen Kasten unterzubringen. In der hektischen Schlussphase kam dann noch der Frust über den aktuellen Spielstand hinzu, der die ein oder andere gelbe Karte sowie eine Zeitstrafe in der Nachspielzeit für Marko Plank nach sich zog.

Buchloer sichern sich im Abstiegskampf keine Punkte

Unterm Strich hätte es an diesem Spieltag keinen Sieger geben dürfen, doch Buchloe war spielerisch wie mental nicht in der Lage, wichtige Punkte im Abstiegskampf für sich zu holen.

Lesen Sie auch

Kreisliga Ostallgäu BSK holt sich mit letztem Aufgebot den ersten Dreier

Die zweite Mannschaft des FC Buchloe war am vergangenen Wochenende spielfrei.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".