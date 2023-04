Rechenspiele beim FC Buchloe

Während Kreisligist FC Buchloe den Abstieg kaum verhindern kann, hat die Zweite die Chance auf die Relegation. Begegnung der SG Jengen/Waal weckt Erinnerungen.

28.04.2023 | Stand: 18:34 Uhr

Allmählich biegt die aktuelle Fußball-Spielzeit auf ihre Zielgerade ein. So bestreiten die Mannschaften des FC Buchloe am Wochenende bereits ihre letzten Heimspiele der Saison. Folgende Begegnungen stehen bei den Mannschaften im nördlichen Ostallgäu an:

Kreisliga Am Samstag, 29. April, empfängt der FC Buchloe zum letzten Heimspiel der Saison die DJK SV Ost Memmingen

Für die Heimmannschaft heißt es, auf der Zielgeraden der Kreisliga nochmals alle Kräfte zu mobilisieren – insbesondere mit Blick auf die Tabellensituation. Der FCB steht momentan auf einem direkten Abstiegsplatz mit acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Auch wenn insgesamt noch 15 Punkte zu vergeben sind und die Heimelf maximal zwölf Punkte erreichen kann, ist die Lage sehr kritisch. Aber es gibt eine minimale Chance zum Klassenerhalt, die den FCB-Spielern Ansporn genug sein sollte. Anstoß ist am Samstag um 15.30 Uhr im Alexander-Moksel-Stadion. (js)





Schöne Erinnerungen kommen bei allen Fans der SG Jengen/Waal auf, wenn sie an das Hinspiel zur Partie am Sonntag, 30. April, denken: Es war ein ansehnliches Spiel gegen den FC Blonhofen an einem sonnigen Herbsttag, das 4:3 für die SG endete – wahrscheinlich die beste Saisonleistung der Mannschaft. Nun hofft das Team auf eine Wiederholung auf dem Blonhofener Platz. Einer, der eine solche Partie entscheidend mitprägen kann, hat sich fast von seiner Verletzung erholt und ist am Sonntag zumindest im Kader: Michael „Bambi“ Demmler. Ein markanter Unterschied zwischen den beiden Kontrahenten ist, dass der FC Blonhofen tendenziell gerne unentschieden spielt. Die SG Jengen/Waal hat in der bisherigen Saison dagegen noch kein einziges Spiel mit einem Remis beendet. Die Partie beginnt um 15 Uhr auf dem Sportgelände in Blonhofen. (fh)





Der Abstieg ist so gut wie sicher: Das Saisonziel der SG Jengen/Waal 2, der Klassenerhalt, wurde nicht erreicht, Trainerstab, Team und Anhänger können damit nicht zufrieden sein. In den letzten A-Klassen-Partien gilt es nun, das Gesicht und den Anstand zu wahren, vielleicht den einen oder anderen Gegner noch zu ärgern und das desaströse Torverhältnis nicht noch schlechter werden zu lassen. Personell ist die Situation ebenfalls angespannt. Dass gerade jetzt noch ein Aufstiegsaspirant wie der TSV Roßhaupten ansteht, wird intern eher als ungünstig bewertet. Anstoß des Spiels am Sonntag, 30. April, ist um 15 Uhr am Sportplatz in Roßhaupten (Forggenseestraße 35). (fh)

B-Klasse Für den FC Buchloe 2 steht ebenfalls das letzte Heimspiel der Saison gegen die DJK SV Ost Memmingen II auf dem Plan. Die Zweite Mannschaft hat noch drei Spieltage zu absolvieren, und es besteht die Chance, den Relegationsplatz zu erreichen. Anpfiff ist um 13.30 Uhr in Buchloe

