Abschiede, Aufstiege und emotionale Ansprachen zum Saisonabschluss

Nach langer Zeit verabschiedet sich Trainer Thomas Göttle vom FC Buchloe. Auch eine Vereinslegende der SG Jengen/Waal hängt die Schuhe an den Nagel.

Am letzten Spieltag der Saison wollen die Vereine in der Kreisliga und Kreisklasse nochmals angreifen.

In der Kreisliga trifft der FC Buchloe auf Dickenreishausen

Kreisliga Nachdem die Würfel im Abstiegskampf bereits gefallen sind, steht nach einem einjährigen Gastspiel in der Kreisliga der Abstieg für den FC Buchloe fest. Ein Abstieg, der nicht hätte sein müssen – aber es zählen die Ergebnisse, nicht der gute Eindruck. So tritt der FCB zum letzten Punktspiel am Sonntag beim Mitabsteiger SV Dickenreishausen an. Die Elf aus dem Memminger Süden lag in der Kreisliga bereits zur Winterpause abgeschlagen zurück, konnte aber gegen Ende der Saison noch einige gute Ergebnisse erzielen.

Der FCB will sich mit einer ordentlichen Leistung in die Sommerpause verabschieden und noch einmal zeigen, dass mehr in der Mannschaft steckt, als es der Tabellenplatz vermuten lässt. Hinzu kommt, dass Trainer Thomas Göttle nach einer langen und erfolgreichen Zeit beim FCB in den Trainerruhestand geht und einige Akteure nach dieser Saison ihre Fußballschuhe an den berühmten Nagel hängen. Ansporn für die ganze Mannschaft, ihrem Trainer und den ausscheidenden Spielern einen schönen Abschluss zu bescheren. Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr in Dickenreishausen. (js)

Das sind die Partien in der Kreisklasse

Kreisklasse Zum Abschluss der Saison empfängt der FSV Lamerdingen den Tabellenführer vom FC Bad Wörishofen. Die Lamerdinger dürfen auf eine erfolgreiche Rückrunde zurückblicken, lediglich in zwei Spielen ging der FSV als Verlierer vom Platz. Am vergangenen Sonntag gelang ein 2:0-Auswärtssieg beim SV Bedernau.

Mit einem Sieg am Sonntag könnten die Ostallgäuer noch auf Rang vier vorrücken. Die Kneippstädter aus Bad Wörishofen sind aktuell das Maß aller Dinge in der Kreisklasse. Ein Unentschieden würde dem Team von Spielertrainer Thomas Hartmann genügen, um Meisterschaft und Aufstieg in die Kreisliga zu feiern. Beginn ist um 15 Uhr in Lamerdingen. Danach findet die Abschlussfeier statt. (dw)

Auch für SG Jengen/Waal (weiß) ist die Saison bald zu Ende. Bild: Michael Lindemann (Archivbild)

Der Abschied einer Vereinslegende

Am letzten Spieltag der Kreisklasse Allgäu 2 trifft die SG Jengen/ Waal auf den SV Salamander Türkheim. Für die SG geht es nur noch darum, den Saisonabschluss ordentlich zu gestalten. Ganz anders beim Kontrahenten: Bei dem ist noch der Ligaverbleib in Gefahr. Nur zwei Punkte trennen die Türkheimer vom Abstiegs-Relegationsplatz. Wolfgang Schär von der SG wird am Sonntag sein Abschiedsspiel bestreiten.

Viele schöne Momente hinterlässt er auf dem Gelände der umliegenden Sportvereine – legendär machte er sich beim Auswärtsspiel in Amberg in der Saison 14/15: Damals holte er sich sowohl im Spiel der Zweiten als auch im Spiel der Ersten (Einwechslung in der 82. Minute) die Gelb-Rote Karte ab. Wem das als Anreiz noch nicht genug ist, kann SG-Trainer Robert Doll nach dem Spiel beglückwünschen: Er hat seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Anstoß ist um 15 Uhr. (fh)

Letzte Chance auf einen Sieg für die Reserve des FSV Lamerdingen

Für die Reserve des FSV Lamerdingen besteht am Sonntag die letzte Möglichkeit, in der Rückrunde einen Sieg zu feiern. Am vergangenen Wochenende zeigte die Lang-Elf bei der 0:1-Niederlage bei Türkiyemspor Mindelheim eine gute Leistung. Daran muss der FSV gegen die Reserve des FC Bad Wörishofen anknüpfen. Vergangenes Wochenende unterlag die Mannschaft von Trainer Dominik Ohmann 1:3 gegen den SV Tussenhausen. Trotz der Niederlage haben sich die Kneippstädter mit 20 Punkten den Klassenerhalt längst gesichert. In der Hinrunde endete die Partie in Bad Wörishofen 1:1. Spielbeginn ist um 13 Uhr in Lamerdingen. (dw)

Trotz Niederlagenserie - die Moral stimmt

100 Gegentore und gerade mal 19 eigene Treffer: Keine leichte Saison war es für Trainer Mathias Pfister und seinen zusammengewürfelten Haufen, der Potenzial für die Zukunft zeigt, aber in der A-Klasse 5 einfach noch überfordert war: Die Rede ist von der SG Jengen/Waal 2. Am Donnerstag richtete Pfister einige emotionale Worte an das Team: Andere Mannschaften wären an den Niederlagen zerbrochen. Aber nicht so die SG: Keine Eskapaden auf dem Platz oder der Kabine – nur eine Truppe, die zusammenhält und sich auf die nächste Saison freut. Doch vorher fordert Pfister noch einen Auswärtssieg. Moralisch ist die Truppe jedenfalls gut dabei – auch weil der SV Oberostendorf inzwischen der SG den Rang um die höchste Niederlage abgelaufen hat. Am Sonntag geht es zum TSV Obergünzburg 2. Der TSV steht bereits als sicherer Mitabsteiger fest. Anpfiff ist um 13 Uhr auf dem Rasenplatz in Obergünzburg. (fh)

Auch für die II. Mannschaft des FCB geht es im letzten Spiel um nichts mehr. Der zweite Platz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt hätte, ist nicht mehr erreichbar. Eine gute Ausgangsposition wurde im Laufe des Frühjahrs verspielt. Zum letzten Spiel der Saison tritt die Zweite am Sonntag ab 11 Uhr beim TSV Babenhausen III an. (js)

