Zum Start des FC Buchloe in der Kreisliga gleich eine harte Nuss

Trotz knapper Niederlage im Pokalspiel herrscht beim Kreisligaaufsteiger FC Buchloe gute Stimmung. Am Sonntag ist die Mannschaft beim kampfstarken SV Oberegg.

06.08.2022 | Stand: 17:20 Uhr

Auch der Kreisligaaufsteiger FC Buchloe startet in die neue Punkterunde – mit einem Auswärtsspiel beim SV Oberegg. Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr in Oberegg.

Einen echten letzten Test vor dem Saisonauftakt hatten die Gennachstädter mit dem Pokalspiel gegen den SV Egg an der Günz. Dieses verlor der FCB zu Hause mit 7:8 nach Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1 (Torschütze für Buchloe war Sven Negele). In dieser guten Partie hat die Heimelf, obwohl einige Ausfälle zu verzeichnen waren, gezeigt, dass sie auch einem höherklassigen Gegner Paroli bieten kann.

Am Sonntag beginnt für den FC Buchloe die Kreisliga-Saison

Aber ab Sonntag geht es um Punkte, und von diesen ist für den FCB jeder wichtig, um das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen. Schon der Auftaktgegner ist nicht ohne. Denn der SV Oberegg gilt als kampf- und heimstarke Mannschaft, die sich in der Kreisliga etabliert hat. Dass die Begegnungen beider Mannschaften immer knapp und hart umkämpft waren, haben die zurückliegenden Spiele in der Kreisklasse gezeigt.

Die Mannschaft um Neu-Trainer Manuel Neß ist zusammen geblieben und konnte sich sogar noch etwas verstärken. Für den FC Buchloe heißt es, nach etlichen Englischen Wochen die Kräfte neu zu sammeln und jetzt im normalen Wochenrythmus die sportlichen Aufgaben anzugehen. Nach dem Pokalspiel gegen Egg sind einige Akteure etwas angeschlagen, hinzu kommt noch die aktuelle Urlaubszeit. Auf der anderen Seite steht ein breiter Kader zur Verfügung, sodass es den Trainern gelingen sollte eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz zu schicken. Denn ein guter Saisonauftakt kann wegweisend für die folgenden Spiele sein. Vor diesem Hintergrund wünscht sich die Elf um Kapitän Patrick Zinner einen guten Punktspielstart.

Zweite Mannschaft des FCB spielt gegen SC Unterrieden

Auch für die Zweite Mannschaft des FCB beginnt die Runde in der B-Klasse Allgäu 6. Die Männer um Trainer Timo Keppeler wurden in diese Klasse umgruppiert, denn von ursprünglich acht B-Klassen blieben nur noch sechs übrig. Deshalb sind ihnen die Gegner in den kommenden Monaten kaum bekannt. Im ersten Spiel tritt die Elf beim SC Unterrieden II an. Anstoß ist am Sonntag um 13 Uhr in Unterrieden.

