Gewerkschaft NGG ruft zum Streik bei Vion in Buchloe auf

Zu einem sechsstündigen Warnstreik werden Beschäftigte des Schlachtbetriebs Vion am Donnerstag aufgerufen. Auslöser sind ergebnislose Lohnverhandlungen.

30.08.2023 | Stand: 12:59 Uhr

Nach drei ergebnislosen Verhandlungen über höhere Löhne für die Beschäftigten der Vion Beef B.V. ruft die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) die Beschäftigten zu einem Warnstreik auf. Das teilt die NGG in einer Pressemeldung mit.

Sechsstündiger Warnstreik bei Vion in Buchloe

In Buchloe sollen Angestellte am Donnerstag, 31. August, ab 4 Uhr die Arbeit niederlegen. Der Warnstreik ist auf sechs Stunden angesetzt. „Die Zeiten von Billiglöhnen und Ausbeutung in der deutschen Fleischbranche sind vorbei", wird NGG-Geschäftsführerin Laura Schimmel zitiert. Der Lohntarifvertrag für die Vion-Schlachthöfe solle so verbessert werden, dass jeder und jede Beschäftigte einen armutsfesten Lohn erhalte. Das bisherige Angebot der Arbeitgeberseite sei völlig indiskutabel. Vom Warnstreik erhoffe sich die Gewerkschaft ein Einlenken der Arbeitgeber vor der vierten Verhandlungsrunde am 7. September in Bad Salzschlirf.

NGG fordert eine Erhöhung um 15 Prozent für alle Tarifgruppen - mindestens aber 400 Euro - sowie die vollständige Auszahlung der Lohnerhöhung ohne Anrechung auf Zulagen.

