Golfer in Igling wollen wieder auf den Platz

Dem Club in Igling hatte im vergangenen Sommer Zulauf. Jetzt läuft ein Antrag auf Wiederöffnung

05.03.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Joggen und Spazierengehen ist auch während des Lockdowns erlaubt – Golf spielen aber nicht. Dabei kommt man sich beim Golfen nicht näher als in so manchen Ausflugsgebieten. Der Golfclub Igling hat jetzt beim Landratsamt den Antrag gestellt, wieder öffnen zu dürfen. Und darauf warten viele, denn die Golfclubs zählen wohl zu den wenigen Sportvereinen, die von der Pandemie sogar profitiert haben.

Große Hoffnungen, dass man den Platz bald wieder öffnen darf, macht sich Brigitte Grasser, Iglings zweite Präsidentin und Pressesprecherin, allerdings nicht. „Solange Ministerpräsident Söder keine Entscheidung in dieser Richtung gibt, wird es wohl nichts werden.“ Aber man versuche es zumindest, denn mit dem richtigen Hygienekonzept, das der Verein ausweist, sei es völlig gefahrlos, Golf zu spielen. „Es sind immer nur zwei Personen zusammen unterwegs, diese mit genügend Abstand zueinander, sodass es auch keinen Stau gibt“, sagt Brigitte Grasser. Das habe sich schon im Herbst bewährt, denn Clubhaus und andere Anlagen seien alle geschlossen gewesen – und sollen es wieder sein.

Putten statt verreisen

Im Sommer profitierte der Golfclub Igling sogar von der Pandemie. „Dadurch, dass man nicht verreisen konnte, haben sich viele darauf besonnen, was man in der Umgebung machen kann.“ Viele hätten nach einer alternativen Freizeitgestaltung gesucht – und seien beim Golf gelandet. „Davon hat nicht nur unser Golfclub profitiert, auch viele andere“, sagt Brigitte Grasser. So habe es viele „Schnupperer“ gegeben und auch die Zahl der Greenfee-Spieler, also der Golfer, die einem anderen Club angehören, sei erfreulich hoch gewesen, erläutert die Pressesprecherin. Obendrein sei „Golf ein gesunder und kontaktloser Sport“, versichert Grasser.

Jetzt müsse man auf eine Entscheidung warten. Beim Landratsamt Landsberg werde dieser Antrag aktuell bearbeitet, teilte Pressesprecherin Anna Diem auf Nachfrage unserer Zeitung mit.