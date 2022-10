Großer Festzug für Iglings neuen Pfarrer Jean Kapena Mwanza

Bereits seit September hat Igling mit Jean Kapena Mwanza einen neuen Pfarrer. Vor Kurzem wurde der „Schwabe in Schwarz“, wie er sich nennt, feierlich eingeführt.

Am 1. September hat Pfarrer Jean Kapena Mwanza seine neue Stelle angetreten, jetzt wurde er von Dekan Oliver Grimm im Rahmen eines Gottesdienstes offiziell in sein Amt als Pfarrherr der Pfarreiengemeinschaft Igling eingeführt. Dafür wurde der ursprünglich aus Afrika stammende Geistliche am Pfarrhaus in Oberigling abgeholt und zur dortigen Pfarrkirche St. Peter und Paul geführt.

Schon dieser Kirchenzug war beeindruckend: Rund 15 Fahnenabordnungen, über 70 Ministrantinnen und Ministranten, dazu unzählige Geistliche aus der näheren und weiteren Umgebung begleiteten den neuen Pfarrer zur Kirche.

Nach Weggang von Pfarrer Johannes Huber geht es nahtlos weiter in Igling

In dem festlich geschmückten, überfüllten Gotteshaus warteten bereits Gläubige aus allen fünf Pfarreien der Gemeinschaft auf den vom Kirchenchor Igling musikalisch umrahmten feierlichen Akt der Installation. Am Ende des Gottesdienstes war aus allen Grußworten die Freude herauszuhören, dass es in der Pfarreiengemeinschaft Igling nach dem Weggang von Pfarrer Johannes Huber nahtlos weitergeht.

Die Sprecher der Kirchenverwaltungen und der Pfarrgemeinderäte, die Vertreterinnen und Vertreter der politischen Gemeinden, alle wünschten dem neuen Pfarrherrn viel Zuversicht und gutes Gelingen auf seinem Weg. Beim anschließenden Empfang in der Aula der Grundschule Igling entwickelten sich schnell anregende Gespräche, und das nicht nur zwischen Pfarrer und Kirchenbesuchern. Gefragt waren auch die afrikanischen Gäste, die für den kleinen Imbiss landestypische Häppchen zubereitet hatten.

Jean Kapena Mwanza kam vor vielen Jahren aus Kinshasa nach Deutschland

Pfarrer Jean Kapena Mwanza stammt aus Kinshasa, Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Der 39-Jährige lebt seit vielen Jahren im deutschsprachigen Raum, entsprechend gut ist sein Deutsch. Er hat in Wien und anschließend in Augsburg Theologie studiert, dort wurde er auch zum Priester geweiht. Als Kaplan wirkte er zwei Jahre in Pfaffenhofen an der Roth und zuletzt drei Jahre lang in Türkheim.

Die Übernahme der Pfarreiengemeinschaft Igling mit den fünf Pfarreien Oberigling, Unterigling, Holzhausen, Hurlach und Erpfting ist eine gewaltige Herausforderung. Hier leben rund 3500 Katholiken, die der neue Pfarrer gemeinsam mit den beiden ihm zur Seite stehenden Diakonen Albert Vögele und Thomas Knill – Letzterer war bei der Installation verreist – bestmöglich betreuen möchte.

Neuer Pfarrer gibt auch Religionsunterricht in Igling und Erpfting

Das allerdings sei gerade ein wenig schwierig, meint Pfarrer Kapena bedauernd. Problem sei, dass Pater Guido Wiedemann aus St. Ottilien, der in der Pfarreiengemeinschaft Igling bei Bedarf aushilft, einen Herzinfarkt erlitten hat. Ruhestandspfarrer Sebastian Klaus, der normalerweise ebenfalls einspringt und in Igling lebt, befindet sich im Krankenhaus. „Die Belastung für mich ist dementsprechend groß. Es soll schließlich überall etwas passieren.“ Neben seelsorgerischen Diensten gibt der Geistliche Religionsunterricht an den Grundschulen in Igling und Erpfting.

An seiner neuen Wirkungsstätte habe er bis jetzt viel Positives erlebt, betont Pfarrer Kapena, der viel lacht und jedem ein Lächeln schenkt. „Die Menschen haben mich mit offenen Armen und offenen Herzen empfangen.“ Den Humor des „Schwaben in Schwarz“, wie er sich selbst bezeichnet, konnten Gottesdienstbesucher in Hurlach gleich an dessen erstem Arbeitstag erleben. Am 1. September zelebrierte er dort die Messe morgens um 8 Uhr und rund 60 Gläubige ließen sich die Gelegenheit, den „Neuen“ kennenzulernen, nicht entgehen – zumal der Hurlacher Pfarrgemeinderat anschließend zum Frühstück ins Haus der Kultur und Begegnung einlud.

