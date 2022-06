Großer Sachschaden bei Starkregen auf der A96 bei Buchloe

Auf der A96 kommt es am Freitag bei Buchloe innerhalb von zwei Stunden zu vier Unfällen. Der Grund ist in allen Fällen überhöhte Geschwindigkeit. Die Fahrer kommen mit Strafen davon.

Bei den starken Regenfällen am Freitagabend kam es innerhalb von zwei Stunden gleich zu vier Unfällen auf der A96 bei Buchloe. Der Grund war jeweils nicht angepasste Geschwindigkeit, teilt die Autobahnpolizei Memmingen mit. Dabei entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 64.000 Euro.

Mehrmals die Leitplanke touchiert

Gegen 18 Uhr fuhr ein 46-Jähriger aus der Schweiz mit seinem Auto in Richtung München. Bei Buchloe kam der Wagen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Regen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zwei Mal gegen die rechte Leitplanke. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt, jedoch war sein Pkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Schaden: rund 10.500 Euro. Der Schweizer musste für das zu erwartende Bußgeld vor Ort eine Sicherheitsleistung im niedrigen dreistelligen Bereich entrichten.

Auffahrunfall bei stockenden Verkehr

Aufgrund dieses Verkehrsunfalles stockte der Verkehr auf der A96. Dadurch musste ein 56-Jähriger aus Österreich mit seinem Auto stark abbremsen. Ein nachfolgender 58-jähriger aus Oberbayern erkannte die Situation zu spät und krachte mit seinem Pkw frontal in das Heck des gebremsten Autos. Beide Wagen wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Schaden: etwa 11.000 Euro.

Ausfahrtschild umgefahren

Etwas später ereignete sich in der Gegenrichtung bei Mindelheim der nächste Unfall. Ein 24-jähriger Österreicher fuhr zu schnell und geriet mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Das prallte in die Mittelschutzplanke, kam dann zwischen der Aus- und Einfahrt der Anschlussstelle Mindelheim nach rechts und fuhr das Ausfahrtsschild um. Auch der Pkw wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Schaden: rund 30.000 Euro. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld rechnen.

Frontal in die Mittelleitplanke

Eine halbe Stunde später krachte ein 38-Jähriger aus Oberbayern mit seinem Auto frontal in die Mittelleitplanke. Erneut war der Fahrer viel zu schnell bei dem starkem Regen auf der A96 unterwegs. Schaden: 12.000 Euro. Den 38-Jährigen erwartet ein Bußgeld.

