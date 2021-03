Gymnasium Buchloe: Quiche Lorraine und Mousse au Chocolat to go

Wegen Corona bietet die Q11 des Buchloer Gymnasiums nun statt eines französischen Essens Kochboxen mit Rezepten und Zutaten. Auch Hanf spielt dabei eine Rolle.

17.03.2021 | Stand: 06:05 Uhr

Auch das P-Seminar „Französische Esskultur hautnah“ der Q11 am Gymnasium Buchloe mussten wegen Corona seine Pläne ändern. Ursprünglich war ein französischer Abend mit Kochen, Bewirtung und einer musikalischen Umrahmung im französischen Stil angedacht. Geplant war der 14. Juli, das Datum des französischen Nationalfeiertags. Doch zwischenzeitlich haben die Schüler eine alternative Lösung gefunden: „Wir werden Kochboxen anbieten, mit denen jeder ganz einfach bei sich zuhause französische Gerichte kochen kann. Die Kochboxen enthalten alle Zutaten, die dafür benötigt werden, und die passenden Rezepte“.

Buchloer Gymnasiasten setzen auf Regionalität und Umweltschutz

Dabei haben die Schüler sich selbst klare Vorgaben gegeben: „Uns ist es wichtig, möglichst regional einzukaufen und wenig Müll zu produzieren. Deshalb arbeiten wir mit Anbietern in Buchloe und Umgebung zusammen und achten darauf, wenig Plastik zu verwenden“. Am Samstag, 20. März, findet ein Probelauf im kleinen Kreis innerhalb der Schulfamilie mit rund 30 Kochboxen statt. Die Box wird geliefert oder kann zwischen 15 und 17 Uhr an der Schule abgeholt werden.

Quiche oder Ratatouille, Mousse au Chocolat oder Apfeltarte

Für das dreigängige Menü haben die Schüler sich folgende Rezepte überlegt mit Vorspeise – französischer Salat; Hauptspeise – Quiche Lorraine oder veganes Ratatouille; Dessert – Mousse au Chocolat oder Tarte aux pommes (Apfelkuchen). Aus diesen Gerichten können die Kunden sich ein persönliches Menü zusammenstellen. Die Zutaten reichen jeweils für vier Portionen. Bei den Kochboxen handelt sich um recycelbares Material. Die Zwischenteile zur Abtrennung von zu kühlenden und nicht zu kühlenden Bestandteilen sind aus Hanf und mit guter Isolierleistung, zudem 100 Prozent natürlich und nachhaltig.

Hanf hat einen ähnlich niedrigen Wärmeleitwert wie Stroh und ist daher als Dämmstoff beispielsweise in der Bauindustrie beliebt. Atmende Naturfasern regulieren die Feuchtigkeit. Das Material könne später komplett im Biomüll entsorgt oder vielfach weitergenutzt werden.

Projekt-Seminar in Buchloe dient zur Studien- und Berufsorientierung

Die Französische Küche ist für die Q11 ein Projekt-Seminar. Es dient zur Studien- und Berufsorientierung und soll einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Handlungskompetenzen für die spätere Wahl eines geeigneten Berufs liefern. Zugleich dient das P-Seminar auch dem AbiBac – dem deutschen Abitur und dem französischen Baccalauréat in einem. Das Gymnasium Buchloe ist das einzige Gymnasium in Schwaben, an dem seit dem Schuljahr 2016/17 die Möglichkeit besteht, das AbiBac abzulegen. Das deutsch-französische Regierungsabkommen von 1994 hat den Grundstein gelegt, den Ausbau der Kenntnisse von Sprache und Kultur des Nachbarlandes zu fördern. Dies erleichtert den Zugang zu Universitäten und Bildungseinrichtungen.

Lesen Sie auch

Gymnasium Buchloe Buchloer Gymnasium als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet

Offizielle Partnerschule der Buchloer ist das Lycée Joachim du Bellay in Angers, mit der verstärkt Austauschmaßnahmen stattfinden. Schüler lernen das AbiBac bereits ab der 7. Jahrgangsstufe kennen – dann werden auch Fahrtkosten erstattet. In der Oberstufe ist damit die Wahl eines französischen Seminars verbunden, im Abitur eine verpflichtende Prüfung in Geschichte in französischer Sprache sowie eine mündliche Prüfung im Fach Deutsch. Alle Schüler mit Französisch als zweiter oder dritter Fremdsprache können das AbiBac wählen.

Lesen Sie auch: