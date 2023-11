Der Bänker mit der sozialen Ader gibt Vorsitz des Kolping-Familienwerks ab

28 Jahre lang war Herbert Barthelmes Vorsitzender des Kolping-Familienwerks. In dieser Zeit hat er viel bewirkt. Nun gibt er sein Amt ab.

15.11.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Dass sein Engagement bei der Kolpingfamilie eine Herzensangelegenheit für Herbert Barthelmes ist, ist ihm im Gespräch deutlich anzumerken. Mit Nachdruck macht er klar: Das Kolping-Leitbild hat bis heute nicht an Relevanz eingebüßt. Die Bewahrung der Schöpfung, soziales Engagement mit „dem Fokus auf der Familie“ – Aspekte, für die sich Barthelmes fast drei Dekaden lang ehrenamtlich als Vorsitzender des Kolping-Familienwerks eingesetzt hat. Nun gibt er das Amt an eine Nachfolgerin ab, in die er vollstes Vertrauen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.