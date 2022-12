Badeenten-Rennen in Holzhausen als Besuchermagnet

Von Beachvolleyball bis Badeenten-Rennen - Der Freizeitverein Holzhausen blickt auf das Jahr 2022 zurück. Und macht Pläne für die kommende Zeit.

25.12.2022 | Stand: 18:02 Uhr

Viele Vereinsmitglieder konnte Vorsitzender Robert Schuster zur Jahresversammlung des Freizeitvereins Holzhausen begrüßen. „Die letzten zwei Jahre waren für den Verein alles andere als lustig“, so Schuster in seinem Bericht. Auf nur wenige Veranstaltungen konnte der Verein heuer zurückblicken, „aber die waren bombig“, sagte der Vorsitzende in seinem Resümee. So fand unter anderem ein Beachvolleyball-Turnier mit 24 teilnehmenden Mannschaften statt.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Badeenten-Rennen in Holzhausen als wichtigster Bestandteil

Als Besuchermagnet erwies sich auch heuer das Badeenten-Rennen, der wichtigste Bestandteil des Vereinsjahres. Mit fast 200 Mitgliedern konnte kürzlich das Vereinsjubiläum mit einem umfangreichen Rahmenprogramm gefeiert werden. Im kommenden Jahr möchte der Verein wieder am Faschingsumzug in Igling teilnehmen. Auch bewährte Veranstaltungen wie das Dart-, Kicker- oder Schafkopfturnier sollen wieder angeboten werden. Der allseits beliebte Kinderfasching soll eine Neuauflage erleben. Neu im Programm ist ein Kräuterworkshop sowie ein mehrtägiger Vereinsausflug.

Lesen Sie auch: Kommunale Gebäude werden aufgerüstet - Das ist in Lamerdingen geplant

Kinderfasching in Holzhausen soll wieder starten

Um die Musikkapelle Holzhausen bei der Anschaffung neuer Uniformen zu unterstützen, überreichte der Vorsitzende an den Kassier des Musikvereins, Matthias Seitz, einen symbolischen Scheck. Die stellvertretende Bürgermeisterin Claudia Jetzt-Schwarz überbrachte die Grüße der Gemeinde. Sie bedankte sich für das Engagement des Vereins im Ort und wünschte für die Zukunft alles Gute.

Lesen Sie auch: Ausreichend Wohnraum für Geflüchtete in Buchloe