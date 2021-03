Honig selber machen: Ein Imker aus der Region gibt Tipps

Die Zahl der Imker steigt. Hannes Gerstmeier aus Igling gibt Anfängern nützliche Tipps.

Von Margit Messelhäuser

14.03.2021 | Stand: 13:07 Uhr

Insektenhotels sind nach wie vor im Trend – und auch Bienenkästen werden immer mehr in Gärten aufgestellt. Der Natur etwas Gutes zu tun und nebenbei vielleicht noch ein Glas Honig einzusammeln, stellen sich viele verlockend vor. „Ganz so einfach ist es aber nicht“, sagt Imker Hannes Gerstmeier. Der Gartenbaulehrer aus Igling hat schon früh seine Leidenschaft für die kleinen fleißigen Insekten entdeckt – und gibt sein Wissen regelmäßig an Hobby-Imker weiter. Entscheidend: Es geht nicht darum, möglichst viel Honig zu ernten.