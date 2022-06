Ein Geiger an der Orgel: Reinhold Geiger war 50 Jahre Kirchenmusiker in Honsolgen

50 Jahre lang war Reinhold Geiger Kirchenmusiker und Chorleter in Honsolgen. Über einen unverhofften Weg an die Tasten und eine verständnisvolle Ehefrau.

17.06.2022 | Stand: 18:02 Uhr

Wie viele Stunden Reinhold Geiger als Kirchenmusiker in Honsolgen im Einsatz war, das hat er nie gezählt. Bei zwei Messen und einer Andacht pro Woche, dazu zweistündige Chorproben – da käme schon ganz schön was zusammen in 50 Jahren. Offiziell wurde er nach einer erfüllten 50-jährigen Kirchenmusiker-Karriere beim Neujahrsgottesdienst in St. Alban feierlich entlassen. Die eigentliche Verabschiedung aus der Pfarrfamilie musste allerdings wegen der damaligen Corona-Auflagen „auf bessere Zeiten“ verschoben werden. Ob die Zeiten jetzt tatsächlich besser sind, sei dahingestellt. Fakt ist aber, dass seiner Verabschiedung am heutigen Pfarrfamilienabend nichts entgegensteht.

