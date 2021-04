In Waal sind Hochlandrinder - gehetzt von einem Hund - ausgebrochen und in einen Wald geflüchtet. Das ist nur ein Grund, warum Hunde an die Leine sollten.

19.04.2021 | Stand: 15:34 Uhr

Wolfgang Settele wurde unsanft aus seinem Wochenende gerissen: Ein frei laufender Hund hatte seine Hochlandrinder derart gehetzt, dass diese ihr Gatter durchbrochen haben und in einen nahe liegenden Wald geflüchtet sind. Zusammen mit drei Jägern konnten die beiden gutmütigen Wiederkäuer eingefangen und wieder auf ihre Weide bei Emmenhausen zurückgebracht werden. „Wäre das nicht gelungen, hätte ich meine Tiere zum Abschuss freigeben müssen“, sagt Settele bedrückt.