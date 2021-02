Trotz der Corona-Krise eröffnet Sandra Nebel einen Hundesalon in Fuchstal. Warum viele mit ihrem Vierbeiner auch weite Anfahrtswege in Kauf nehmen.

Von Dagmar Kübler

09.01.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Der Hund stinkt, an seinen Pfoten kleben alte Dreckbatzen, sein Unterfell ist so verfilzt, dass kein Durchkommen mit der Bürste mehr möglich ist – jetzt ist es eigentlich schon fünf nach zwölf für einen Besuch beim Hundefriseur. Durchschnittlich alle acht Wochen sollte ein Hund zum Friseur, sagt Sandra Nebel, die im April 2020 ihren Hundesalon im Fuchstal eröffnet hat, der von Anfang an gut angenommen wurde, wie sie sagt. Denn sie deckt auch eine „Marktlücke“ ab.