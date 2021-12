Mit Impfung geschützt in die Weihnachtsfeiertage

Bei der Sonderaktion der Impfzentren Kaufbeuren und Marktoberdorf am Buchloer Kolpinghaus herrscht große Nachfrage. Auch ein Folgetermin steht bereits fest.

21.12.2021 | Stand: 18:06 Uhr

Sowohl Erst-, Zweit- als auch Drittimpfungen gab es am Dienstag am Buchloer Kolpinghaus.

Bei der Sonderaktion der Impfzentren Kaufbeuren und Marktoberdorf kamen mobile Teams in die Gennachstadt, um die Bürgerinnen und Bürger gegen das Coronavirus zu immunisieren.

Bis weit nach dem angepeilten „Ladenschluss“ um 14 Uhr standen Impfwillige an. Denn trotz frischer Temperaturen um den Gefrierpunkt war der Andrang groß – insgesamt wurden 130 Dosen der Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna verabreicht.

Buchloer wollen sich und ihr Umfeld durch die Impfung schützen

„Gerade an Weihnachten, wenn die Familie zusammenkommt, ist es wichtig, geimpft zu sein“, sagt der Buchloer Joshua Seemann, „sowohl um sich selbst, aber auch um die Verwandtschaft zu schützen.“ Schließlich sollen es besinnliche und entspannte Feiertage werden. Daher war es für ihn selbstverständlich, sich impfen zu lassen.

Trotz Minusgraden warteten die Impfwilligen am Dienstag geduldig und mit Abstand vor dem Buchloer Kolpinghaus, um sich gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Bild: Matthias Kleber

Am 28. Dezember haben Interessierte zwischen 9.30 und 14 Uhr nochmals die Möglichkeit, sich in Buchloe am Kolpinghaus gegen das Coronavirus schützen zu lassen. Zuvor müssen sie sich aber auf der Homepage der Bayerischen Impfzentren registrieren. Anschließend können sie dort einen Termin buchen.

