Weil die Inzidenz stabil unter 100 ist, dürfen Buchloer Geschäfte Terminshopping anbieten und Gastronomen draußen bewirten. Warum man einer noch skeptisch ist.

21.05.2021 | Stand: 17:14 Uhr

Die Stadt Buchloe macht sich lockerer. Seit Freitag gelten neue Regeln unter anderem im Einzelhandel, im touristischen und kulturellen Bereich und in der Gastronomie (hier finden Sie eine Übersicht, welche Corona-Regeln aktuell im Ostallgäu und damit auch in Buchloe gelten). Obwohl vielerorts Freude herrscht, kann von Öffnungseuphorie keine Rede sein. Das liegt unter anderem an einigen ungeklärten Fragen und dem unbeständigen Wetter.