Gemeinderat Fuchstal bewilligt Bauantrag für Einrichtung in Leeder. Auch Wohnungen für das Personal sind vorgesehen.

14.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Grünes Licht gegeben hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für das Pflegeheim am östlichen Ortsrand von Leeder. In dem H-förmig angelegten Gebäude mit drei Stockwerken und einem Dachgeschoss werden 92 Pflegebetten, diverse Nebeneinrichtungen und 19 Wohnungen untergebracht. Dem von dem Bauträger Erl-Bau aus Deggendorf gestellten Bauantrag stimmten alle 15 anwesenden Ratsmitglieder sowie Bürgermeister Erwin Karg zu.