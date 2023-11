In welche Richtung entwickelt sich Denklingen?

Beim Thema Asylunterkünfte im Landkreis Landsberg wird die Stimmung in der Bürgerversammlung Denklingen angeheizt.

01.11.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Vielleicht lag es an der Zeit, die bis zur Denklinger Bürgerversammlung in die letzte Oktoberwoche verstrich, dass Bürgerinnen und Bürger besonders viele Fragen zu der Entwicklung der Gemeinde hatten. Redebedarf bestand unter anderem beim Thema Energie und Verkehr, wie junge Familien sich noch leisten können, in Denklingen zu bauen und wie die Gemeinde zukünftig Asylsuchende aufnehmen kann und muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.