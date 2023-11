Gehen beim "Weihnachtsmärchen-Winterwald" in Wiedergeltingen die Lichter aus?

Nach einem Streit mit der Rathausspitze in Bad Wörishofen zog Siegfried Unsin mit seinen Veranstaltungen nach Wiedergeltingen. Doch dort gibt es nun auch Streit.

18.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Leuchtende Kinderaugen und strahlende Gesichter in der Vorweihnachtszeit: Groß war der Andrang, wenn sich der Denkmalplatz in der Kurstadt Bad Wörishofen in der Zeit vor Weihnachten und vor Ostern zu einem großen Spielplatz für kleine und auch große Besucher verwandelte. Der „Weihnachtsmärchen-Winterwald“ im Advent und die „Osterhasenschule“ in der Fastenzeit waren Publikumsmagneten. Doch dann gab es Knatsch in Bad Wörishofen zwischen der Rathausspitze und dem Organisator beider Veranstaltungen, Siegfrid Unsin. Wütend kehrte Unsin der Kneippstadt, wo der Goldschmied sein Geschäft hat, im Streit den Rücken und fand vor zwei Jahren in seiner Heimatgemeinde Wiedergeltingen auf dem Dorfplatz eine stimmungsvolle Alternative. Doch damit ist jetzt Schluss, denn inzwischen liegt Unsin auch mit der Wiedergeltinger Rathausspitze im Clinch.

